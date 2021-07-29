Дочь Успенской рассказала о пластических операциях

Татьяна Плаксина пришла на вечеринку вместе со своей мамой Любовью Успенской. Фото: кадр видео.

На днях дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на вручении модной премии. Наследница звезды шансона продемонстировала элегантный наряд и, как показалось многим, новое лицо. Яркий макияж, острые скулы, белоснежная улыбка: поклонники были уверены, что Татьяна сделала операцию, изменив свою внешность. Тем более, что об этом преображении недавно намекнула в соцсетях ее мама. Однако Плаксина поспешила развеять все домыслы и высказалась по поводу слухов о своих пластических операциях.

В Инстаграме Татьяна опубликовала пост, в котором опровергает то, что она делала пластику. По словам наследницы Успенской, она пока не в том возрасте, чтобы прибегать к хирургическим вмешательствам для совершенствования своей внешности.

- Премия «Fashiontv» прекрасное место для демонстрации преображения. Правда для пластики и филлеров я ещё недостаточно состарилась, - написала Татьяна. - Ни одной пластической операции у меня не было. И никаких филлеров.

Татьяна отрицает, что делала пластику. Фото: Инстаграм.

Ее подписчики пришли к выводу, что Татьяна просто решила проблему с зубами и вернула себе безупречную улыбку. Несколько лет назад во время отдыха в Коста-Рике Плаксина упала с велосипеда, получив серьезную травму. Певица рассказывала, что ее дочь сломала челюсть с двух сторон. Там же в Коста-Рике, Татьяну неудачно прооперировали. Певица эвакуировала наследницу и отвезла ее на лечение в Швейцарию. В одной из лучших швейцарских клиник Татьяне сделали операцию. Ей пришлось вырывать зубы и вырезать десну из-за начавшегося абсцесса. В итоге она лишилась пяти зубов – двух верхних и трех нижних. И вот сейчас, наконец, ее мучения закончились, и она вновь обрела, по словам ее матери, «внешность принцессы».

Несколько лет дочь Успенской жила в США: Татьяна Плаксина переехала к отцу за океан после ссоры с матерью. 32-летняя наследница звезды поселилась в одном из престижных районов Лос-Анджелеса. Успенская купила для дочки апартаменты в многоквартирном доме в элитном комплексе с бассейном. В Америке Татьяна перебивалась случайными заработками: она – художница и тренер по йоге. В основном девушка жила на средства своей звездной матери.

Со своей мамой Татьяна долгое время то ссорилась, то мирилась, хотя певица всегда нежно заботилась о дочке и делала все, чтобы ее наследница ни в чем не нуждалась. Татьяна с детства привыкла к обеспеченной жизни. Окончив школу при американском посольстве в Москве и в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», она отправилась путешествовать по Индии, Франции и Таиланду. Но больше всего ей понравилось в Коста-Рике, где родители арендовали для нее особняк голливудского актера Мела Гибсона с бассейном и семью спальнями, расположенный прямо на берегу океана. Сейчас Татьяна вернулась в Москву и решила пойти по стопам своей матери – она тоже намерена стать певицей.