"Врачи сделали лицо как у Любы Успенской": дочь певицы впервые вышла в свет после пластики

Татьяна Плаксина в небесно-голубом костюме и с чалмой на голове поразила внешним видом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Люба Успенская вышла в свет с дочерью Татьяной Плаксиной. Красавицы посетили вечеринку, на которой выступала королева шансона. Мама и дочь выглядели как сестры. Поклонники отмечают, что после новой пластической операции наследница стала полной копией королевы шансона.

Острые скулы и шикарная белоснежная улыбка - Татьяна Плаксина похвасталась лицом принцессы, о котором в недавнем интервью упоминала ее знаменитая мама Любовь Успенская. Родственницы вышли в свет, посетив модную вечеринку.

Люба Успенская вышла в свет с дочерью Татьяной Плаксиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

67-летняя королева шансона надела белоснежный брючный костюм, который дополнила бриллиантовым колье в виде змеи. Татьяна облачилась в нежно-голубой наряд, чалму в тон и белоснежные ботильоны на шпильке. Видео с вечеринки появилось в блоге артистки, а также певицы Кати Лель.

Любовь Залмановна и ее наследница выглядели скорее как сестры-близнецы. Настолько теперь Плаксина похожа на знаменитую маму. Таня ослепляла белоснежной улыбкой и не отходила от любимой матери на ни шаг. Это не ускользнуло от глаз фанатов.

Стоит отметить, что Успенская не раз признавалась, что невероятно счастлива воссоединению с обожаемой дочерью. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"Врачи сделали Тане лицо как у Любы Успенской", "Наконец-то в семье мир и покой", "Как Таня похорошела после операции. Пластика творит чудеса", "Любовь Залмановна, вы просто Богиня вечно юная", "Танечка и Любочка. Как две сестрички", - радуются поклонники.

Стоит отметить, что Успенская не раз признавалась, что невероятно счастлива воссоединению с обожаемой дочерью. "Я самая счастливая мама на свете. Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды, к настоящему счастью", - делилась эмоциями звезда.