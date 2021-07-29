Зять Трампа Джаред Кушнер уходит из политики

Джаред Кушнер решил вернуться в бизнес. Фото: REUTERS

Бывший помощник Дональда Трампа, муж его дочери Иванки, Джаред Кушнер решил прекратить заниматься политикой и полностью посвятить себя бизнесу.

40-летний Кушнер, которого многие называли главным менеджером предвыборной кампании Дональда Трампа, а также его основным доверенным лицом, планирует основать собственную инвестиционную компанию и заняться вопросами сотрудничества Израиля со странами Африки и Индии, сообщает Bloomberg.

Предприятие, получившие название Affinity Partners, будет представлено на начальном этапе двумя офисами: один из них расположится в Майами, второй – в Израиле. На данный момент имена потенциальных инвесторов не называются.

Кушнеру очень близка и понятна тема сотрудничества Израиля со странами мира: именно он является архитектором соглашений, достигнутых еврейским государством при активной поддержке США, с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами, получившими название «Соглашений Авраама».

Торжественное подписание трехстороннего мирного договора, подразумевающего нормализацию отношений между государствами, состоялось в сентябре прошлого года в Белом доме.

Джаред Кушнер родился и вырос в США в ортодоксальной еврейской семье. После окончания частной еврейской школы он поступил в Гарвард, а позже – Нью-Йоркский университет, где получил степень магистра делового администрирования. После окончания учебы был назначен на должность исполнительного директора семейной девелоперской компании Kushner Properties, а вскоре женился на дочери будущего президента США.

С начала предвыборной кампании Дональда Трампа в 2015 году Джаред Кушнер принимал в ней самое активное участие, занимаясь, прежде всего, стратегией ее продвижения, в том числе, в соцсетях.

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