Шойгу запустил цифровизацию в военкоматах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах c тридцати дней до суток.

- Сокращение до десяти с тридцати дней на оформление подобного рода документов – это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение, - потребовал Шойгу после ознакомления в парке Патриот презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

Такая трансформация военкоматов нужна не только для призывных кампаний и работы с ветеранами, но и работы с мобилизационными резервами.

Министр выразил надежду, что позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.

Воробьев заверил министра, что все военкоматы, которых порядка 30 в регионе, будут отремонтированы, приведены к стандартам современного военкомата.

Шойгу отметил, что подписанное соглашение носит не бумажный, а практический прикладной характер. К документу прилагается "точный график по срокам исполнения и финансированию мероприятий".

- Предстоит провести работу по всей стране и подобные графики появятся во всех субъектах страны. У нас серьезные планы – в течение года, максимум двух навести в военкоматах тот порядок, который должен быть, - сказал Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу в ходе внеплановой проверки раскритиковал руководство одного из московских военных комиссариатов за отсутствие должного технического оснащения. В ходе рабочей поездки в Тверскую область 9 июня во время встречи с губернатором региона Игорем Руденей министр объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны.