Шойгу: Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась

Шойгу заявил, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась Фото: РИА Новости

Миссия Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане провалилась, и ситуация в республике резко деградирует, выходя из-под контроля властей. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шойгу отметил, что договоренности межу Вашингтоном и движением «Талибан»* не выполняются, на что указывает массовая миграция афганцев на территорию Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, глава Минобороны РФ заявил об усилении позиций ИГ** в Афганистане и угрозе проникновения террористов в соседние страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США в ходе своего пребывания в Афганистане не смогли достичь поставленных целей. До этого Лавров отметил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод войск из Афганистана и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками.