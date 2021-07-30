ВКонтакте переносит VK Fest на 2022 год

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ВКонтакте и Radio Record переносят VK Fest на следующий год из-за эпидемиологической обстановки в городе. Крупнейший городской open-air страны пройдёт 23–24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Своё участие в VK Fest 2022 года уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, GONE.Fludd. Всю важную информацию о фестивале можно найти в его официальном сообществе: vk.com/fest

Команда VK Fest:

«Около месяца назад мы решили перенести VK Fest на август — с уточнением, что, возможно, событие состоится только в 2022 году. Всё это время мы продолжали готовить программу, согласовывать новые даты с артистами, спикерами и участниками. А ещё мы внимательно следили за ситуацией в городе: общались с причастными ведомствами, ждали новых постановлений.

В июле в Петербурге было перенесено большинство массовых мероприятий. Многие концерты на открытом воздухе, которые должны были пройти до конца месяца, также не состоялись. Согласно последней редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга, ограничения на проведение массовых мероприятий продлены до 29 августа. В настоящих условиях проведение фестиваля невозможно.

По последним данным ВОЗ, Россия находится на четвёртом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Количество смертей сейчас больше, чем когда-либо за пандемию. Тенденция пугающая. Мы не хотим, чтобы VK Fest усугубил ситуацию.

Наша миссия — дарить людям праздник и создавать масштабный фестиваль, который ежегодно встречает гостей из разных уголков России и стран зарубежья. К большому сожалению, сейчас у нас нет такой возможности. Кроме того, поощрять дальние поездки в такое время тоже было бы безрассудно. Берегите себя. Мы будем очень ждать вас в следующем году. Следите за информацией в нашем официальном сообществе».

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году он собрал 95 тысяч посетителей, а также представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. Ранее сообщалось, что фестиваль переносится на 28–29 августа 2021 года из-за роста заболеваемости и всё более жёстких ограничений.