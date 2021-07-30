Звезда «Содержанок» Дарья Мороз разоткровенничалась об отце

Актриса Дарья Мороз Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз вместе со съемочной группой празднует завершение выхода финальной серии третьей части нашумевшего сериала "Содержанки". 37-летняя звезда экранов сделала заявление о том, как на самом деле далось ей время работы над картиной вместе с ее отцом, режиссером Юрием Морозом.

Артистка, известная публике также по ролям в "Медиаторе", "Угрюм реке", призналась в Инстаграм поклонникам, что и она и ее отец прекрасно понимали вероятные сложности и риски, но все равно с успехом завершили сериал. Творить вместе с родственником Дарье давалось не совсем легко.

- Работать с Юрием Павловичем, это такая школа, такая проверка на прочность и такое счастье, - делится Мороз. - Папа человек с негаснущим интересом, мальчишеским азартом и строгой мудростью! Он перфекционист и трудоголик, это у нас семейное.

Любимица публики также отметила, что показать зрителям "Содержанок 3" в более совершенном виде вряд ли смог бы кто-то другой. К работе над ролью в этой картине Дарья отнеслась серьезно, ведь отец "всегда учил - в профессии нужно ориентироваться на все более и более высокую планку".

Талантливая 37-летняя актриса откровенно заговорила о своих чувствах к родителю и написала: "Папася! Люблю до неба и очень горжусь, что мы сделали это вместе!".

В комментариях поклонники творчества актрисы поддержали сериал и всех, кто принимал участие в его создании. Пользователи отметили, что хотя последняя серия третьего сезона и показалась им немного непонятной, в целом "Содержанки 3" великолепная работа актерского и режиссерского составов.

"Мама бы вами гордилась", "Прекрасный сериал, но последняя серия ввела в ступор", "Отличная работа! Один из самых стильных и вкусных сериалов!", Кажется в сериале все продумано до мелочей", высказались поклонники завершающей серии картины.

КСТАТИ

Чем закончился финальный сезон «Содержанок»

Откровенный сериал «Содержанки» взбудоражил всех зрителей и кинокритиков еще в 2019 году, как только вышел на платформе START. Поклонники проекта не раз отмечали, что в нем хорошо все: актерский состав, интригующий сюжет, сцены эротического характера и продуманные локации, которые показывали весь шик Москвы (подробности)