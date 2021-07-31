Бум онлайн-репетиторства: Учителя из провинции зарабатывают сотни тысяч в месяц

Пандемия открыла новые возможности для работы учителям из провинции
Фото: Мария ЛЕНЦ
Интернет-ресурсы наводнены предложениями от частных репетиторов. Свои услуги предлагают все кому не лень. От студентов за 500 рублей в час до кандидатов наук за три тысячи. На вершине пирамиды — преподаватели тех вузов, куда собирается поступать выпускник. Не будем брать этот самый ценный слой, это, скорее, материал для антикоррупционных служб. Но и простые репетиторы без рычагов и связей, как оказалось, живут вполне себе комфортно.
«За последние полгода доход составил 200 000—240 000 рублей в месяц в течение учебного года. Летом эта статья доходов проседает до 50 000 — 70 000 рублей», - отчиталась о своих финансовых успехах женщина-репетитор из Нижнего Новгорода. Откровения частной училки взорвали интернет. Но ошеломляют такие заработки только тех, кто не в курсе.
Есть у меня две прехорошенькие знакомые, у них выходит на репетиторской ниве почти полмиллиона в месяц. Правда, эти дамы-гуманитарщицы в дополнение к приятной внешности заработали в свое время еще и по красному университетскому диплому, а одна из них — и золотую медаль. И у обеих сотни восторженных пятизвездочных откликов от благодарных родителей и учеников.
Долгое время я гордился знакомством с такими выдающимися личностями. Но оказалось, и их достижения не предел.
- Довольно скромные результаты, - безжалостно приговорил коллег один из топовых репетиторов Никита Балакирев.
Сам он долгие годы серьезно занимался теоретической физикой, опубликовал три десятка научных работ, в том числе и в англоязычных изданиях, преподавал год в школе, потом семь лет в вузе, а теперь полностью сосредоточился на репетиторстве — натаскивает школяров по физике, математике и информатике. За один час берет две тысячи рублей с человека. Пашет как проклятый.
- У меня ежедневно по 12-14 учебных часов, без выходных, - рассказал Балакирев kp.ru. - Занятия как индивидуальные, так и в группе — до шести человек. Летом — по пять-шесть часов в день, тоже без выходных.
О своих доходах он умалчивает, но несложно подсчитать — выходит в районе миллиона. Между прочим, примерно столько же, сколько и у ректора МГУ Виктора Садовничего.
Репетиторский бизнес устроен так, что вовсе не обязательно жить в столице, чтобы зарабатывать «хорошую деньгу».
Со Светланой, одной из красавиц-краснодипломниц, я познакомился в поезде Москва-Вильнюс. Небольшой рюкзачок и хорошо оснащенный ноутбук - с этим набором она путешествовала по миру и вела уроки с российскими детьми из отелей и посуточных квартир Берлина, Праги, Парижа. Да-да, еще задолго до пандемии.
И она не одна такая — удобство удаленного преподавания частные репетиторы освоили давно. И когда во время антиковидных ограничений на время запретили посещение школ, а учителя, родители и некоторые особо продвинутые дети на всю святую Русь заголосили, что удаленка-де погубит отечественное образование, частники спокойно пополняли ряды своих учеников. И сидя в родной Уфе или Казани, успешно сеяли знания и стригли купоны с учеников от Москвы до самых до окраин, включая школьников стран СНГ.
Кстати, репетиторский бум начался не в период пандемии, а гораздо раньше — когда ввели ЕГЭ. А самоизоляция добавила в этот бизнес оборотов - превратила дистанционку из экзотики и «второго сорта», за который можно взять и подешевле, в равноправный учебный продукт.
Для того, чтобы много зарабатывать, репетитор пашет, «не зная сна, не зная тишины». Откуда силы берутся?
- Помогает выдержать эту гонку спорт, - раскрывает секрет Никита Балакирев. - Я до 30 раз подтягиваюсь, встаю в пять-шесть утра, бегаю. Если наладить спорт и сбалансированный отдых, практиковать порционный сон. Что недоспал ночью — добирать в течение дня. Дневной сон очень помогает, хотя бы час. Плюс правильное здоровое питание, никакого алкоголя и контрастный душ.
К частному репетиторству относятся по-разному. С одной стороны гувернёры — это у нас традиция такая еще с дореволюционных времен. С другой, получается, что у кого нет денег на «гувернера», то и не видать ему хорошего вуза. А как же равные возможности, социальная миссия государства, обеспечивающая равный доступ к высшему образованию?
Такая проблема стоит не только у нас в стране. В Китае, например, министерство образования этой страны объявило политику «нулевой терпимости» к репетиторству вне государственных школ, сообщил портал «Секрет фирмы» со ссылкой на китайскую прессу. Отслеживать объявления будет то же подразделение, которое занимается отловом распространителей порнографии.
В Поднебесной репетиторство широко распространено - дополнительные занятия брали 75% школьников. Рынок частного образования оценивался там в $120 миллиардов. У нас, по данным портала «Образование в Москве», цифры скромнее, наш рынок вытягивает чуть более чем на $2 миллиарда. Впрочем, возможно, реальные данные у нас выше - если в Китае все посчитано, то у нас многие преподаватели-частники работают в тени.
В Китае посчитали, что во-первых, дополнительные занятия изматывают детей. А во-вторых, создают неравенство: те, у кого меньше денег, не смогут конкурировать с более состоятельными сверстниками и так и останутся в пределах своего круга, не смогут вырваться из касты бедняков. Впрочем, сами учителя говорят, что если введут официальный запрет, то они будут оказывать свои услуги подпольно.
- Ни в коем случае, - считает Никита Балакирев. - Это все равно что алкоголь запрещать - услуги останутся, но уйдут в подполье и станут дороже. Вообще, я не считаю, что репетиторские услуги это что-то элитарное, они вполне доступны широким массам, потому что возможны занятия в группе, это не так дорого на человека получается. Если запретить, то такие услуги станут оказывать нелегально, по более высокой цене, и вот тогда они станут доступны только очень богатым людям. А широкие массы будут менее образованными.
Известный педагог рассуждает, что не так в нашей школе
«К репетитору идут потому, что школа оказывается неспособной дать образовательные услуги на должном уровне, - сказала kp.ru Людмила Дудова, председатель координационного совета Ассоциация учителей литературы и русского языка, доцент кафедры всемирной литературы МПГУ. - Во-первых, классы переполнены. Когда в классе 35-40 человек — какой тут индивидуальный подход.
Вторая причина в том, что мы ввели смешанное преподавание - под лозунгом равенства получения образовательных услуг учатся вместо со всеми и ребятами с особыми потребностями здоровья. Интеллектуальные способности у этих детей в полном порядке. Но для того, чтобы такому ребенку написать слово или набрать его на компьютере, нужно больше времени, чем ребенку у которого определенные функции не нарушены. Это уж точно не ведет к повышению качества обучения.
Третье - у нас очень много школ, где в одном и том же классе ребята на разном уровне владеют русским языком. Это не только дети мигрантов, но и дети российских граждан, у которых родной язык — не русский. А татарский, башкирский, черкесский. У нас же почти две сотни языков.
Четвертая причина обращения к репетиторам - более высокий требования к результатам того же ЕГЭ при поступлении в вузы. Кстати, и при поступлении в средние профессиональные учебные заведения тоже прибегают к помощи репетиторов - там тоже высокие конкурсы, и это хорошо.
И причина номер пять - высокая загруженность педагога непрофильными обязанностями, на него взвалено все, что угодно. Поэтому на основную деятельность — развитие и обучение ребенка просто не остается времени. Это, кстати, основной мотив, почему преподаватели уходят в репетиторы. Не за длинным рублем, а просто устали — от бумаг, от отношения, от того, что во всем виноват учитель...
«Был у меня опыт участия в апелляционных процедурах, когда ребенок не получал того балла, на который рассчитывал. Приходили родители вместе с репетиторами, и в ходе беседы определялся уровень знаний этого репетитора. Могу сказать, что родители зря платили ему деньги».
«Лет пять назад мы проводили опрос среди родителей и выяснили, что спрос на репетиторов выше в больших городах. Это не потому что там более обеспеченные люди или в малых городах нет репетиторов. Дело в том, что в таких небольших населенных пунктах учителя больше работают с учениками, чтобы дать им более качественные образовательные услуги.
И родители говорили, что их вполне устраивает качество преподавания в небольших городах. И студенты оттуда учатся не хуже, чем ребята из крупных городов. Они хотят вернуться на свою родину и продолжать работать по полученной специальности, в отличие от ребят из крупных городов, многие из которых не связывают свою карьеру с работой по специальности».
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