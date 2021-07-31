Бум онлайн-репетиторства: Учителя из провинции зарабатывают сотни тысяч в месяц

Пандемия открыла новые возможности для работы учителям из провинции Фото: Мария ЛЕНЦ

Физик на миллион

Интернет-ресурсы наводнены предложениями от частных репетиторов. Свои услуги предлагают все кому не лень. От студентов за 500 рублей в час до кандидатов наук за три тысячи. На вершине пирамиды — преподаватели тех вузов, куда собирается поступать выпускник. Не будем брать этот самый ценный слой, это, скорее, материал для антикоррупционных служб. Но и простые репетиторы без рычагов и связей, как оказалось, живут вполне себе комфортно.

«За последние полгода доход составил 200 000—240 000 рублей в месяц в течение учебного года. Летом эта статья доходов проседает до 50 000 — 70 000 рублей», - отчиталась о своих финансовых успехах женщина-репетитор из Нижнего Новгорода. Откровения частной училки взорвали интернет. Но ошеломляют такие заработки только тех, кто не в курсе.

Есть у меня две прехорошенькие знакомые, у них выходит на репетиторской ниве почти полмиллиона в месяц. Правда, эти дамы-гуманитарщицы в дополнение к приятной внешности заработали в свое время еще и по красному университетскому диплому, а одна из них — и золотую медаль. И у обеих сотни восторженных пятизвездочных откликов от благодарных родителей и учеников.

Долгое время я гордился знакомством с такими выдающимися личностями. Но оказалось, и их достижения не предел.

- Довольно скромные результаты, - безжалостно приговорил коллег один из топовых репетиторов Никита Балакирев.

Сам он долгие годы серьезно занимался теоретической физикой, опубликовал три десятка научных работ, в том числе и в англоязычных изданиях, преподавал год в школе, потом семь лет в вузе, а теперь полностью сосредоточился на репетиторстве — натаскивает школяров по физике, математике и информатике. За один час берет две тысячи рублей с человека. Пашет как проклятый.

- У меня ежедневно по 12-14 учебных часов, без выходных, - рассказал Балакирев kp.ru. - Занятия как индивидуальные, так и в группе — до шести человек. Летом — по пять-шесть часов в день, тоже без выходных.

О своих доходах он умалчивает, но несложно подсчитать — выходит в районе миллиона. Между прочим, примерно столько же, сколько и у ректора МГУ Виктора Садовничего.

Далеко от Москвы — а деньги те же

Репетиторский бизнес устроен так, что вовсе не обязательно жить в столице, чтобы зарабатывать «хорошую деньгу».

Со Светланой, одной из красавиц-краснодипломниц, я познакомился в поезде Москва-Вильнюс. Небольшой рюкзачок и хорошо оснащенный ноутбук - с этим набором она путешествовала по миру и вела уроки с российскими детьми из отелей и посуточных квартир Берлина, Праги, Парижа. Да-да, еще задолго до пандемии.

И она не одна такая — удобство удаленного преподавания частные репетиторы освоили давно. И когда во время антиковидных ограничений на время запретили посещение школ, а учителя, родители и некоторые особо продвинутые дети на всю святую Русь заголосили, что удаленка-де погубит отечественное образование, частники спокойно пополняли ряды своих учеников. И сидя в родной Уфе или Казани, успешно сеяли знания и стригли купоны с учеников от Москвы до самых до окраин, включая школьников стран СНГ.

Кстати, репетиторский бум начался не в период пандемии, а гораздо раньше — когда ввели ЕГЭ. А самоизоляция добавила в этот бизнес оборотов - превратила дистанционку из экзотики и «второго сорта», за который можно взять и подешевле, в равноправный учебный продукт.

Для того, чтобы много зарабатывать, репетитор пашет, «не зная сна, не зная тишины». Откуда силы берутся?

- Помогает выдержать эту гонку спорт, - раскрывает секрет Никита Балакирев. - Я до 30 раз подтягиваюсь, встаю в пять-шесть утра, бегаю. Если наладить спорт и сбалансированный отдых, практиковать порционный сон. Что недоспал ночью — добирать в течение дня. Дневной сон очень помогает, хотя бы час. Плюс правильное здоровое питание, никакого алкоголя и контрастный душ.

В Китае объявили борьбу с частными репетиторами

К частному репетиторству относятся по-разному. С одной стороны гувернёры — это у нас традиция такая еще с дореволюционных времен. С другой, получается, что у кого нет денег на «гувернера», то и не видать ему хорошего вуза. А как же равные возможности, социальная миссия государства, обеспечивающая равный доступ к высшему образованию?

Такая проблема стоит не только у нас в стране. В Китае, например, министерство образования этой страны объявило политику «нулевой терпимости» к репетиторству вне государственных школ, сообщил портал «Секрет фирмы» со ссылкой на китайскую прессу. Отслеживать объявления будет то же подразделение, которое занимается отловом распространителей порнографии.

В Поднебесной репетиторство широко распространено - дополнительные занятия брали 75% школьников. Рынок частного образования оценивался там в $120 миллиардов. У нас, по данным портала «Образование в Москве», цифры скромнее, наш рынок вытягивает чуть более чем на $2 миллиарда. Впрочем, возможно, реальные данные у нас выше - если в Китае все посчитано, то у нас многие преподаватели-частники работают в тени.

В Китае посчитали, что во-первых, дополнительные занятия изматывают детей. А во-вторых, создают неравенство: те, у кого меньше денег, не смогут конкурировать с более состоятельными сверстниками и так и останутся в пределах своего круга, не смогут вырваться из касты бедняков. Впрочем, сами учителя говорят, что если введут официальный запрет, то они будут оказывать свои услуги подпольно.

Есть ли смысл нам перенимать опыт китайских товарищей?

- Ни в коем случае, - считает Никита Балакирев. - Это все равно что алкоголь запрещать - услуги останутся, но уйдут в подполье и станут дороже. Вообще, я не считаю, что репетиторские услуги это что-то элитарное, они вполне доступны широким массам, потому что возможны занятия в группе, это не так дорого на человека получается. Если запретить, то такие услуги станут оказывать нелегально, по более высокой цене, и вот тогда они станут доступны только очень богатым людям. А широкие массы будут менее образованными.

Пять причин, почему ученики после занятий спешат к репетиторам

Известный педагог рассуждает, что не так в нашей школе

«К репетитору идут потому, что школа оказывается неспособной дать образовательные услуги на должном уровне, - сказала kp.ru Людмила Дудова, председатель координационного совета Ассоциация учителей литературы и русского языка, доцент кафедры всемирной литературы МПГУ. - Во-первых, классы переполнены. Когда в классе 35-40 человек — какой тут индивидуальный подход.

Вторая причина в том, что мы ввели смешанное преподавание - под лозунгом равенства получения образовательных услуг учатся вместо со всеми и ребятами с особыми потребностями здоровья. Интеллектуальные способности у этих детей в полном порядке. Но для того, чтобы такому ребенку написать слово или набрать его на компьютере, нужно больше времени, чем ребенку у которого определенные функции не нарушены. Это уж точно не ведет к повышению качества обучения.

Третье - у нас очень много школ, где в одном и том же классе ребята на разном уровне владеют русским языком. Это не только дети мигрантов, но и дети российских граждан, у которых родной язык — не русский. А татарский, башкирский, черкесский. У нас же почти две сотни языков.

Четвертая причина обращения к репетиторам - более высокий требования к результатам того же ЕГЭ при поступлении в вузы. Кстати, и при поступлении в средние профессиональные учебные заведения тоже прибегают к помощи репетиторов - там тоже высокие конкурсы, и это хорошо.

И причина номер пять - высокая загруженность педагога непрофильными обязанностями, на него взвалено все, что угодно. Поэтому на основную деятельность — развитие и обучение ребенка просто не остается времени. Это, кстати, основной мотив, почему преподаватели уходят в репетиторы. Не за длинным рублем, а просто устали — от бумаг, от отношения, от того, что во всем виноват учитель...

Про уровень репетиторов

«Был у меня опыт участия в апелляционных процедурах, когда ребенок не получал того балла, на который рассчитывал. Приходили родители вместе с репетиторами, и в ходе беседы определялся уровень знаний этого репетитора. Могу сказать, что родители зря платили ему деньги».

В провинции больше рассчитывают на себя, чем в столицах

«Лет пять назад мы проводили опрос среди родителей и выяснили, что спрос на репетиторов выше в больших городах. Это не потому что там более обеспеченные люди или в малых городах нет репетиторов. Дело в том, что в таких небольших населенных пунктах учителя больше работают с учениками, чтобы дать им более качественные образовательные услуги.

И родители говорили, что их вполне устраивает качество преподавания в небольших городах. И студенты оттуда учатся не хуже, чем ребята из крупных городов. Они хотят вернуться на свою родину и продолжать работать по полученной специальности, в отличие от ребят из крупных городов, многие из которых не связывают свою карьеру с работой по специальности».

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