Девятилетний вундеркинд Алиса Теплякова успешно сдала экзамены в МГУ

Проходит ли москвичка, которой на днях исполнилось 9 лет, на бюджет, пока не ясно. Фото: из ЖЖ Евгения Теплякова.

“Ну вот) ДВИ прошли, получили 48 баллов) Алиска умница))) МГУ подтвердил”. Пост радости и гордости разместил вчера вечером в своем ЖЖ папа девочки Евгений Тепляков.

ДВИ — дополнительное вступительное испытание. Кухню поступления и обучения в МГУ Евгений хорошо знает. Сам - выпускник психфака МГУ, окончил со средним баллом 5.0 - круглый отличник. Позже получил еще один красный диплом МГУ по специальности математика и кибернетика. Сейчас официально работает воспитателем семейного детского сада. В семье семеро детей, Алиса - старшая, младший родился в мае. Все дети на семейном образовании, с ними занимаются папа и мама. У Наталии тоже два высших - математика и финансы.

Стремительное ускорение в учебе - фишка метода Тепляковых. В прошлом году Алиса попала в Реестр рекордов России как самая юная россиянка, получившая среднее образование - ей тогда было семь. В этом году она успешно сдала ЕГЭ и получила аттестат. Младшие брат и сестра Алисы (7 и 6 лет) уже проходят программу старших классов.

О восьмилетней рекордсменке сейчас много рассказывают СМИ, кто-то восхищается, кто-то недоумевает. Вот и под постом в ЖЖ Евгения есть и восторженные комментарии вроде такого: “Аплодирую стоя и искренне Вами восхищаюсь! Евгений, Вы вместе со своей замечательной семьей совершаете революцию в современной психологии обучения и педагогике!” Звучат и сомнения: “48 баллов ДВИ из 100 - это между двойкой и тройкой. Для поступления средний - за 80. Вы думаете Вашей дочери комфортно будет в университете?”

Евгений не дает спуску никому, кто высказывает хотя бы малейшее сомнение в правильности его действий относительно будущего дочери. Отвечает порой с нескрываемым раздражением: “Это не "между двойкой и тройкой", память ваша убежала в загул. Это прекрасно сданный экзамен. И не только для восьми лет. Четверть тех, кто подал документ в МГУ, сдали его хуже Алисы. "Примерно как Алиса" - ещё четверть. Собственно, это все, что нужно знать про наш уровень. В МГУ документы обычно подают не просто так”.

Судя по ответам папы на комментарии, поступление на бюджет под вопросом, но Тепляковы готовы оплачивать учебу по контракту - лишь бы Алиса стала студенткой: “Мы получили право зачислиться - мы зачислимся. Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет, так на контракт”. Формат обучения девочки тоже пока неясен даже Евгению: в интервью “КП” он говорил, что этот вопрос будет решать, когда Алиса поступит, но однозначно хочет, чтобы дочь училась на общих основаниях, а не по индивидуальному плану.

Случай уникальный, и всем интересно, что будет дальше. Алиса в одном из интервью говорила: "Я хочу поступать на факультет психологии МГУ, потому что меня всегда окружает много детей, и я хочу разобраться в их психологии". В этом году на психфак МГУ открыт набор на три специальности: "Клиническая психология", "Психология служебной деятельности" и "Педагогика и психология девиантного поведения". Какую выбрала Алиса, Евгений не уточняет: “Психфак. Но, если мы говорим об МГУ, это не суть важно. Студент МГУ имеет право посещать любые занятия любого факультета, да и сдавать их тоже”.

Тем временем на факультете подтвердили: Алиса Теплякова действительно успешно сдала ДВИ.

Да, это правда. Результаты ДВИ по биологии опубликованы на официальном сайте, она действительно получила 48 баллов, - сказал “КП” по телефону Артем Ковалев, заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Значит ли это, что у Алисы есть шансы на поступление?

- Это пока абсолютно ничего не значит, поскольку еще нет конкурсных списков. Более того, еще должен пройти показ работ, так что конкурсная ситуация непонятная.

48 баллов по ДВИ и невысокие баллы по ЕГЭ - результаты в принципе конкурентные?

- Это пока 48 баллов из ста и положительные оценки по ЕГЭ. Прогнозировать результаты вступительной кампании сейчас невозможно, каждый год они меняются.

Какой был проходной балл в прошлом году?

- На уровне 330 за четыре испытания. Это ЕГЭ по математике, русскому, биологии и письменное ДВИ по биологии. Но надо понимать, что тогда было две волны, в этом - одна (по новым правилам поступления - Ред.). Также может повлиять ковидная история. Конкурсные списки появятся 27 июля, зачисление на первый курс случится 17 августа. Поэтому пока ожидаем.

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