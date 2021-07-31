Китайский миллиардер, критиковавший правительство, сел в тюрьму на 18 лет

67-летний миллиардер из Китая Сунь Даву. Фото: facebook.com

67-летний миллиардер из КНР Сунь Даву приговорен к лишению свободы на 18 лет по обвинению в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков. Кроме того, его признали виновным в незаконном захвате сельхозугодий, а также препятствовании госслужащим в выполнении обязанностей.

Сунь Даву – управляющий одного из крупнейших частных сельхозпредприятий в стране. Компания занимается практически всем – от производства кормов для животных до строительства школ и больниц. Кроме того, Даву, считающий себя «выдающимся членом Коммунистической партии Китая», организовал на своей территории что-то вроде коммуны со школами, бесплатными больницами и другими общественными учреждениями.

В прошлом году бизнесмена задержали в связи с конфликтом, возникшим с государственным предприятием. Вместе с ним был задержан ряд его родственников и партнеров по бизнесу, сообщает Би-Би-Си.

Известно, что в прошлом миллиардер неоднократно позволял себе критиковать действия правительства, высказывая, в частности, недовольство в отношении политики, проводимой в сельских регионах страны. Также в 2019 году он обвинил власти Китая в сокрытии вспышки опасного заболевания сельскохозяйственных животных – африканской чумы свиней. В результате неправильных действий чиновников предприятия в стране понесли многомиллионные убытки. Даву поддерживал адвокатов, правозащитников и был близок к известным китайским диссидентам.

Процесс против себя бизнесмен назвал политически мотивированным, однако частично признал вину, чтобы защитить своих единомышленников.

«То, как меня сейчас судят, заставляет моих близких страдать, а тех, кто нас ненавидит, радоваться. Я хочу взять на себя вину, невзирая на суровость обвинений, в обмен на освобождение других. Мы люди, которые внесли свой вклад в общество», – приводит BBC слова Сунь Даву.

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