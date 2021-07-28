Великий китайский обвал: Станет ли он началом нового мирового кризиса

Акции китайских компаний падают уже несколько месяцев. Фото: Shutterstock

Акции китайских компаний падают уже несколько месяцев. А в последние дни падение ускорилось. Что происходит в Поднебесной? Не является ли это началом нового экономического кризиса в мире? Разбираем последние события на биржах вместе с экспертами.

ОСЛУШАЛИСЬ СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ

Причин падения несколько. Во-первых, китайский Народный банк стал первым сокращать финансирование экономики, связанное с пандемией, и поднимать ключевую ставку (как это недавно сделал и российский ЦБ). А это всегда отражается на биржевых котировках. Чем меньше денег у инвесторов и чем дороже кредиты, тем ниже стоимость акций крупных компаний.

Во-вторых, китайские власти начали наседать на местный крупный бизнес. Сначала под удар попал местный миллиардер Джек Ма, который владеет корпорацией Alibaba. Ее финансовую «дочку» в конце прошлого не пустили на американский фондовый рынок и заставили подчиняться местному регулятору. А еще начислили рекордный штраф - почти $3 млрд.

Этим летом проблемы возникли у крупнейшего агрегатора такси в Китае - Didi. Тот не послушался рекомендаций старших товарищей из компартии Китая и все же разместил свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого в компании начались масштабные проверки. И теперь будущее агрегатора сложно предсказать.

Наконец, последние печальные новости связаны с еще двумя технологичными отраслями - рынком онлайн-образования и доставки. Компаниям из первой сферы запретили брать деньги у иностранных инвесторов и преподавать в выходные дни и праздники. А вторым предписали повысить зарплаты курьерам, дать им больше времени на завершение заказов и обеспечить пенсионными выплатами.

ЗАЧЕМ ОНИ ТАК ДЕЛАЮТ

Объяснений тоже несколько. Официальная позиция властей - местные компании должны размещаться не в США, а на китайских биржах. Отношения Пекина и Вашингтона далеки от безоблачных. Поэтому незачем подкармливать потенциального геополитического противника.

Еще один аргумент, который выдвигают чиновники, - защита персональных данных. Если крупная китайская компания размещает акции на американских биржах и привлекает зарубежных инвесторов, те могут получить доступ к персональных данных миллионов китайцев. В Поднебесной этого опасаются. Поэтому попросили все технологичные компании притормозить с выходом на биржу. По крайней мере, до тех пор, пока не будут разработаны правила обращения с этими персональными данными.

Третья версия - в Китае борются с растущим неравенством. Миллиардеров в стране становится все больше. А основная масса населения вынуждена работать круглыми сутками, чтобы обеспечить себе более-менее достойное существование. Например, родители тратят гигантские деньги на дополнительное образование детей, чтобы те могли поступить в ведущие университеты. В общем, крупных бизнесменов заставляют взять на себя дополнительные социальные обязательства. Потому что в Китае все-таки социализм, а не капитализм.

И наконец, еще одна версия - конспирологическая. Мол, в Китае происходит передел рынка сразу в нескольких отраслях. А нынешние запреты - результат лоббизма конкурентов. Например, та же Didi активно теряет клиентскую базу. Ее забирают другие компании, работающие в этой сфере. А Alibaba уступает долю рынка другому онлайн-ритейлеру - JD.com.

- Это два прямых конкурента. Но последняя компания из той же провинции, что и Си Цзиньпин. То есть он ей покровительствует, - считает Дмитрий Солодин, частный инвестор и ютуб-блогер.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В китайские акции инвестировали зарубежные инвесторы. Компании Поднебесной считаются очень перспективными. Они конкурируют с американскими почти во всех отраслях, причем даже высокотехнологичных. А сейчас их перспективы довольно туманны.

- Регуляторы показали силу своего воображения, с которой не могут сравниться самые негативные прогнозы. Пока не завершится кампания репрессий, акциям крупных китайских компаний будет тяжело расти независимо от финансовых результатов. Бизнес-модель крупнейших китайских корпораций может скорректироваться в связи с ужесточением антимонопольного законодательства, - пишет в своем телеграм-канале инвестбанкир Евгений Коган.

По его мнению, у компаний могут вырасти расходы. Например, на оплату труда или соцобеспечение сотрудников (в том числе, в рамках новых мер по стимулированию рождаемости), или же на инвестиции в угодные партии проекты. Все это может повлиять на рентабельность бизнеса.

А вот катализатором мирового кризиса ситуация в Китае вряд ли станет. Все-таки причины падения местных акций больше локальные. И повторения ситуации 1997 года, когда в Азии разразился полномасштабный финансовый кризис, который потом перекинулся и на Россию, ждать пока не стоит.

Тем не менее ситуация ухудшается и на американских биржах. Там пока не повышают ставки и не снижают объемы финансирования для борьбы с пандемией, как это сделали китайские власти. Но рано или поздно США придется это сделать. А за этим закономерно последует крах и на западных фондовых рынках, который уж точно раскрутит спираль мирового кризиса.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как все это отразится на россиянах?

В случае полномасштабного мирового кризиса плохо придется всем. А хуже всего - развивающимся экономикам (к которой относится и Россия). Они считаются наиболее рискованными. Поэтому иностранные инвесторы начинают выводить все средства с подобных рынков. И хотя в России доля зарубежных инвесторов в последние годы снижается, они все равно держат приличную долю активов.

Если они начнут их распродавать, в этом случае котировки наших акций просядут и может резко вырасти курс доллара. У Центробанка есть ресурсы, чтобы сдержать слишком быстрое укрепление «американца», но делать это слишком долго в ЦБ не будут, чтобы зря не «палить» золото-валютные резервы. Падение сгладят, но оно все равно будет.

Ну а что произойдет дальше, предсказать сложно. Все будет зависеть от того, как будут гасить пожар кризиса в Китае и за океаном, какие решения будут принимать тамошние финансовые власти и как на просходящее будет реагировать российское правительство. Как правило, одним лишь падением на бирже кризис не заканчивается. Через некоторое время он переходит в реальный сектор экономики.

Отсюда рекомендации. К инвестициям на бирже сейчас стоит относиться аккуратно. Вряд ли там стоит ждать повторения того бума, который был в прошлом году - на волне пандемии. Деньги сейчас лучше держать в более консервативных инструментах. Например, в дивидендных акциях и гособлигациях с фиксированной доходностью или на депозитах в банках. Причем кубышка должна быть в разных валютах - рублях, долларах и евро. Ну и в юанях, если уж очень хочется.

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