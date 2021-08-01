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ЗДОРОВЬЕ1 августа 2021 9:25

Почему после коронавируса люди теряют вес и как его восстановить, объяснила эксперт НИИ эпидемиологии

О причинах снижения массы тела и способах вернуть ее в норму после перенесенной болезни рассказала кандидат медицинских наук Хадижат Омарова
Анна НИКОЛАЕВА
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Организм, не получая питательные вещества для реабилитации, начинает терять мышечную массу

Организм, не получая питательные вещества для реабилитации, начинает терять мышечную массу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если в начале пандемии COVID-19 похудение после ковида было достаточно редким осложнением, то в последующем его стали регистрировать у порядка 80% заболевших, - рассказывает руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Хадижат Омарова. - Изменение клинической картины заболевания, а именно учащение симптомов диареи, обезвоживания, ухудшение аппетита в течение болезни ученые связывают с появлением новых штаммов.

Восстановительный период в этом случае занимает больше времени из-за интоксикации. Ее проявления - тошнота, выраженная слабость и дальнейшее снижение веса, поясняет эксперт. Организм, не получая питательные вещества для реабилитации, начинает терять мышечную массу, что приводит к истощению. «В трети случаев потеря аппетита и тошнота у переболевших ковидом приводили к анорексии. В результате, когда организм победил коронавирус, человек может потерять от 5 до 15% веса», - говорит врач.

ОТ ИСКАЖЕНИЯ ВКУСА ДО СНИЖЕНИЯ АППЕТИТА

- Известно, что и при других тяжелых инфекциях люди могут терять вес. Есть ли какие-то особенности этого процесса именно при ковиде?

- Да. При COVID-19 поражаются все органы и системы, в том числе нервная система и обонятельные луковицы. Поэтому человек может очень длительное время испытывать отвращение к некоторым продуктам, так как у него искажается вкус. И даже у перенесших ковид в легкой форме такое состояние может сохраняться месяцами. Из-за снижения аппетита человек ест меньше. В итоге не получает достаточную нутритивную поддержку, что приводит к удлинению периода восстановления после болезни, - рассказывает доктор Омарова.

При этом, по словам врача, потеря веса после ковида, как и период восстановления, не зависит ни от возраста, ни от пола. «Здесь скорее прослеживается связь с тяжестью течения и длительностью заболевания. Кроме того, имеют значение индивидуальные особенности организма», - добавляет эксперт.

ВИНОВАТ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ?

- Эпидемиологическое исследование, проведенное НИИ питания, выявило дефицит различных витаминов и микроэлементов у большинства жителей России, - продолжает Хадижат Омарова. -Это не может не сказаться на состоянии иммунитета и, разумеется, увеличивает риски развития осложнений после инфекционных заболеваний и сроки реабилитации после них.

Нарушение психоэмоционального фона в виде депрессии, панических атак, анорексии также часто сопровождает коронавирусную инфекцию. Кроме того, поток негативной информации только усугубляет состояние таких пациентов, отмечает врач.

БУДЬ В КУРСЕ

Как восстанавливаться: 7 советов врача

В первую очередь надо наладить работу желудочно-кишечного тракта, поясняет эксперт. Увы, применяемая во время болезни антибиотико- и гормонотерапия для системы пищеварения не проходит бесследно.

Вот, какие советы дает доктор Омарова:

1. Пациенту нужно перейти на щадящую диету. А также включить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, содержащие витамины группы В.

2. С учетом длительного пребывания в помещении важно принимать витамин Д, препараты цинка, железа и селена.

3. Нужно снизить употребление соли и сахара.

4. Важно полноценное употребление белка. Поскольку иммунная система активно использует белок для выработки антител, то в первую очередь теряется мышечная масса, поясняет врач.

5. Чтобы восполнить имеющийся дефицит полезных нутриентов, в том числе белка, Европейская ассоциация клинического питания и метаболизма рекомендует использовать так называемые сипинговые смеси. «Это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями. Их пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Таким образом, в малом объеме пациенты получают легкоусвояемые протеины, углеводы, жиры. Это особенно актуально в ситуации, когда у перенесшего ковид нет аппетита, и человек не получает необходимое количество полезных питательных веществ. Сипинговые смеси или пероральное энтеральное питание позволяют восполнить энергозатраты и способствуют более быстрому восстановлению организма», - поясняет Хадижат Омарова.

6. Большое значение для выздоровления играет также настрой на позитивные эмоции и полноценный сон, добавляет врач. Во время сна вырабатывается мелатонин, который оказывает общеукрепляющее влияние на весь организм.

7. Если все же не получается восстановиться самостоятельно, процесс выздоровления затягивается, необходимо обратиться к специалисту. Начать можно с приема терапевта в районной поликлинике.

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