Пятая российская вакцина от коронавируса BCD-250: Что о ней известно

Минздрав выдал разрешение на клинические исследования пятой российской вакцины от коронавируса BCD-250 Фото: ИВАНОВА Диана

В понедельник, 26 июля, Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования пятой российской вакцины от коронавируса под названием «BCD-250». Что о ней известно на сегодня, kp.ru узнал у представителя команды разработчиков новой прививки - вице-президента по ранней разработке и исследованиям компании BIOCAD Павла Яковлева.

КАК РАБОТАЕТ НОВАЯ ВАКЦИНА?

Это современная векторная вакцина, как и знакомый нам «Спутник V». Однако у BCD-250 отличаются и вектор-носитель, и «начинка» вакцины.

Разработчики использовали так называемые аденоассоциированные вирусы, AAV. Они доставляют в клетки человека фрагменты генетического материала коронавируса - такие, которые нужны для выработки наиболее эффективных защитных антител. Особенность AAV - низкая иммуногенность. То есть такие вирусы минимально заметны для нашей иммунной системы, не «раздражают» ее. Поэтому очень легко переносятся - это показывают опыты применения AAV для генной терапии тяжелых хронических болезней.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНОЙ БУДЕТ ТАКАЯ ПРИВИВКА?

Это покажут только клинические исследования (КИ). Сначала проверяется безопасность и иммуногенность вакцины, то есть ее способность обеспечивать выработку антител. Это совмещенная 1-2 фаза КИ, разрешение на ее проведение для BCD-250 действует до 31 декабря 2026 года.

На основании промежуточных итогов 1-2-й фазы, если они будут успешными, вакцина может получить государственную регистрацию. После нее стартует клиническое исследование 3-й фазы (параллельно с продолжающимся КИ 1-2-й фазы). В 3-й фазе проверяется эффективность вакцины на практике, на широком круге лиц.

Разработчики считают, что прививка будет высокоэффективной. Поскольку «начинка» содержит такие генетические участки коронавируса, к которым образуются самые действенные нейтрализующие антитела (см. выше). Это предположение было подтверждено в доклинических исследованиях на животных, включая приматов.

КАК ДОЛГО БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ИММУНИТЕТ?

Это, опять же, покажут клинические исследования. Есть основания полагать, что иммунитет будет достаточно продолжительным - на это работают и особенности AAV-вектора, и «начинки» прививки. Эксперты прогнозируют, что иммунная защита привитых будет сохраняться не менее года или даже более.

КАКИЕ БУДУТ ПОБОЧКИ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И КОМУ ПОДОЙДЕТ BCD-250?

Ожидается, что у новой вакцины будет минимум побочек благодаря малозаметным для нашей иммунной системы AAV в составе прививки. Список противопоказаний тоже будет минимальным. Разработчики рассчитывают, что вакцина будет подходить, в том числе, детям, людям старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представитель команды разработчиков рассказал о новой российской прививке от коронавируса: «У нашей вакцины особенная начинка»

Минздрав выдал разрешение на клинические исследования пятой отечественной антиковидной вакцины. Все подробности о новом препарате kp.ru рассказал вице-президент компании-разработчика Павел Яковлев (подробнее)