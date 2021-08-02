Дмитрий Солонников: Рост апатии не значит, что 19 сентября люди не пойдут голосовать

Почему число тех, кто заявляет, что выборы ему не интересны, выросло? Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос об интересе граждане к участию в общественно-политической жизни. И, в частности, к выборам. За 17 лет, что ВЦИОМ интересуется данной темой, показатель оказался наименьшим — 22%.

В пятерке самых популярных причин, откуда такое равнодушие, на первом месте — «нет времени» (28%), а также «мое участие ничего не изменит» (16%) и «мне это не интересно» (15%). Но при том практически каждый пятый сообщил, что «доверяет президенту, он и решит все проблемы в стране» (19%), и «политикой должны заниматься профессионалы» (20%).

Надо отметить и то, что за последние 14 лет почти двукратно выросло число тех, кто не видит лидеров, за которыми можно было бы пойти (13%) и нет партий, которым можно было бы доверять (10%).

«КП» обратился за комментарием к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову.

- ВЦИОМ фиксирует наименьшее значение желающих участвовать в выборах, с другой стороны - интерес к общественно-политической жизни растет — это как?

- Интересоваться футболом и играть в футбол — это разные вещи. Человек читает телеграм-каналы и блогеров про партийные перипетии, ему интересны перепалки и интриги, но идти выбирать новых политиков-участников процессов он не хочет, потому что считает, что либо все предрешено, либо его выбор могут перечеркнуть манипуляции. То есть интерес к процессу и участие в нем — не одно и то же.

- Главной причиной неучастия более четверти респондентов назвали «отсутствие времени».

- Здесь, скорее всего, фактор выбора наиболее простого из предложенных ответов. Когда люди сначала говорят, что на выборы не ходят (или не пойдут), потом это их освобождает от необходимости отвечать на вопрос, за какую партию они проголосовали. Отказ от похода на избирательный участок может быть и скрытой формой протеста.

- Тех, кого выборы не интересуют — 15%.

- Это еще один способ уйти от более конкретного ответа.

- Многие, судя по ответам, желали бы переложить ответственность на других - на президента, на профессионалов.

- Рост патерналистских настроений — заметный тренд в нашем обществе, мол, пусть проблемы решит первое лицо. Или кто-угодно в верхах, лишь бы не я. Это согласуется с тем, что к президенту регулярно "с мест"обращаются со всеми вопросами - от протекшей крыши до грязной воды из под крана, что мы периодически видим в СМИ.

- Но при этом растет число «неверующих» - они ни лидеров новых не видят, ни партий, которым бы доверяли.

- Четыре партии, представленные в Госдуме, в глазах немалого числа избирателей представляют уже нечто единое целое. В каждой партии есть свои «богачи» и в каждой есть свои «весельчаки», но работают в общем, невзирая на различения в программах они так или иначе в одном направлении. Что касается других партий — они столь мало представлены в информационном поле, что можно считать, будто их и в массовом сознании и нет вовсе.

- То есть летом 2021-го видим, что многие сограждане просто стараются уйти от ответственности выбора?

- Надо понимать: не отказ от участия в голосовании, как задействованности в общественно-политической жизни, а заявления об этом — это форма протеста. Но то, как люди говорят и то, как они будут действовать в сентябре — не всегда одно и то же. ВЦИОМ дает результаты ответов 2 августа. Но это вовсе не значит, что 19 сентября люди поведут себя именно так. При том, что реальный рост апатии по ряду признаков, не только данным соцопросов, действительно, наблюдается.

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