Выборы 2021: Что происходит с рейтингами партий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До выборов в нижнюю палату парламента - меньше двух месяцев. В разгаре и избирательная кампания. Что с рейтингами партий и что влияет на их изменения, каковы прогнозы итогов выборов?

Круглый стол «Рейтинги партий: оценка текущих и прогноз итоговых» прошел в международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня».

Результаты последних исследований обсуждали президент КРОС Сергей Зверев и политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов, руководитель практики политанализа ВЦИОМ Михаил Мамонов и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, а также руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Модератор дискуссии - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

СТАРИКИ ЗА КРАСНЫХ — ЭТО МИФ

Социологическую картину представил Михаил Мамонов:

- Мы провели и телефонный, и квартирный опрос. Не только спрашивали людей о намерениях, но и показывали лица первой пятерки или тройки партий. Данные обоих опросов оказались, в общем, близки. 28 % набирала ЕР. На 2-3 местах КПРФ и ЛДПР и 6-7 % «Справедливая Росси-Патриоты - За жизнь». У коммунистов при квартирном опросе показатели повыше. Есть еще три партии показавшие неплохие результаты - «Новые люди», «Партия пенсионеров» и «Яблоко».

Что фиксируем по группе готовых принять участие в выборах? 39% при квартирном и 31% при телефонном собираются голосовать за ЕР.

Показатели декларированного участия. При телефоном опросе 62% готовы принять участие в голосовании и 51% при квартирном опросе.

В 2016-м 52% заявляли, что готовы, сейчас - 51%.

Самые активные респонденты в возрасте 60 плюс. 51-52% с высокой долей вероятностью примут участие в голосовании. У молодежи 18-24 лет только 20-25% заявили о высокой вероятности участия.

В разрезе партий самый устойчивый, дисциплинированный электорат у эсеров. Неплохие показатели у КПРФ и ЕР. Электорат ЛДПР наименее мобилизован.

У единороссов самая слабая дифференциация по возрастам. 33-35% у 60 плюс. У молодежи 18-24 — около 30%. По КПРФ ситуация такова - не более 10% у молодежи, всего 15% среди пенсионеров. То есть это миф, что за коммунистов больше всего голосуют возрастные избиратели. У ЛДПР самый высокий процент у молодых - 15-17% . И снижается с возрастом респондентов. А у эсеров самый низкий процент как раз у молодежи 4-5% . Потом от 6 до 9 % .

Что с «малыми» партиями? У «Яблока» самый высокий показатель — 10-12% - у молодых. У партии пенсионеров — 7% среди граждан 60 плюс. За «Новых людей» среди студентов 5% готовы проголосовать. Если же брать молодежь 18-24 года в целом, то у «НЛ» цифры будут соответствовать среднероссийским.

Невысокая доля не определившихся с выбором говорит о достаточно высокой политической стабильности. Но переток еще будет.

РАСТЕТ ПРАГМАТИЗМ

О качественных показателях говорил Виктор Потуремский:

- Как люди видят ситуацию вокруг себя? Идет смещение фокуса на личную экономическую ситуацию, калькуляция потерь в связи с пандемией. Есть высокая усталость от ковидной повестки и запрос образа близкого будущего. Ожидания граждан: улучшение экономической ситуации в целом и личного финансово-экономического положения, доступность кредитов, ипотеки. Очень чувствительная тема ЖКХ и качества услуг.

Вообще есть запросы в сторону некой идеальной партии, отвечающей запросу большинства. Чего бы людям хотелось? Четкого плана действий, результативности, компетентности. Есть запрос на харизматичного, сильного лидера, эмоционально притягательного.

Какова мотивация при поддержки партий?

ЕР воспринимается как партия президента. Ее ресурс — опыт развития. При том ЕР считают ответственной за все происходящее в стране.

Мотивы голосования за КПРФ — семейная традиция, социальная тематика, ностальгия. Причины отказа коммунистам в доверии - разочарование от того, что они имели власть, но не смогли ею распорядиться.

В отношении ЛДПР симпатия к Жириновскому - чуть ли не основное. А причина отказов — либерал-демократы не воспринимаются как реальная оппозиция, лидер стареет, а новых дел и идей не видно.

«Справедливая Россия-Патриоты-За жизнь» - запрос на социальную справедливость и надежда на отмену непопулярных реформ. Но отмечается недостаточная представленность партии в регионах.

Что касается малых партий. У «Новых людей» отмечается их активность в ряде регионов и четкий запрос на обновление. Но все еще мало информации об их программе

«Партия Роста» — предпринимательская и там есть профессиональные кадры, но Титов не воспринимается как политический лидер.

У «Партия пенсионеров» очень четкое позиционирование. и их сторонники неожиданно оказались в разных возрастных группах.

«Яблоко» воспринимают как старейшую оппозиционную партия, но заметна она лишь в нескольких регионах.

Общие настроения - тревожность в связи с ковидом и прагматизм. Выбирают скорее головой, а не сердцем, ищут партию, способную справиться с трудностями.

КТО С КОВИДНОЙ ПОВЕСТКОЙ?

О методологии расчетов рассказал Алексей Чеснаков:

- Мы делаем расчеты, опираясь на рейтинги Фонда общественного мнения — на основании того количества мандатов, которое могли бы получить партии, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.

При том рейтинги партий, которые в пятницу представляют ведущие социологические центры, не дают все-таки преставления о реальном положении дел. Мы взяв рейтинги партий, спрогнозировали ряд параметров, и по федеральному округу определили долю мандатов.

Мы взяли федеральный округ — 225 мандатов из 450. Картина по одномандатникам будет более пестрой и две-три партии смогут провести свои кандидатов.

У нас 110 млн избирателей. Мы взяли усредненную цифру между декларированной явкой по телефонному и квартирному опросам - 45%. И брали партии, которые преодолевают 5-процентный барьер.

Общие цифры оказались таковы: 31% у ЕР, 11% у КПРФ, 10 у ЛДПР, 6% у эсеров, 7% - «другая партия».

Когда делаем конвертацию — что получаем? За ЕР готовы проголосовать 31% от общего числа избирателей, а от активных —уже 48%.

Мы с начала июня проводим расчеты. Еще 2 июля по федеральному округу ЕР получила бы 107 мандатов, а сейчас - уже 120. Это происходит не только потому, что рейтинг ЕР меняется. Но и потому, что три другие партии потеряли по 1% из своих рейтингов . За счет этого ЕР получает дополнительные голоса. Но это не прогноз, это методика расчетов технологического характера.

С учетом одномандатных округов ЕР может рассчитывать на 290-295 мест. В одномандатных округах у КПРФ от 10 до 14, с ними эсеры — могли бы посоревноваться и даже обойти. Ну и на 7-8 одномандатников может рассчитывать ЛДПР.

Надо понимать: людей не интересует стройка— их интересует жилье. Их не интересует медицина — их интересует собственное здоровье. И то, как партии смогут освоить ковидную повестку. Малые партии эту тему забросили, сидя в своих нишевых проектах.

И еще мы впервые сталкиваемся с явкой по итогам трехдневного голосования. И явка повышается не только за счет оппозиционного электората. Кстати, высокие показатели явки выгодны единороссам — чем больше людей проголосует, тем больше ЕР получит.

ГАНДИКАП ЧЕТВЕРКИ

Динамику компании оценил Сергей Зверев:

- Если говорить о количественных показателях — мы понимали, на каких стартовых позициях 4 основные партии У них огромный гандикап. Несколько малых партий шанс пройти имеют теоретический. Но вообще десяток партий в избирательном процессе - это нормальная мировая практика.

Важна качественная проблематика. Никакой политической проблематики мы не слышали. На первый план выходит либо экономическая проблематика, либо социальный аспекты жизни конкретного человека. Как уже было замечено, человека не интересуют дороги вообще, а конкретная дорога, по которой он приедет в школу, на работу или в магазин. И преимущества тут имеют партии, которые уже решали задачи по помощи конкретным людям.

Удивляет низкий процент не определившихся, за кого голосовать. 14-16% затруднившихся ответить в июле — это маленькая цифра. Тут два варианта. Либо нас с вами немножко обманывают, либо человек, действительно, сделал свой выбор еще до начала избирательной компании. А дальше все зависит от того, насколько смогут партии сохранить это доверие. В одномандатных округах цифры не определившихся значительно выше — там до 30%.

От развития ситуации с пандемией и с протестной активностью зависит, как предпочтения избирателей изменятся к 19 сентября.

«КВАРТИРНИК» в ПОМОЩЬ

Марат Баширов назвал факторы, которые меняют картину на предстоящих выборов:

- «Квартирник» более трудоемкая форма опроса, но и наиболее точный способ замера настроения — «уличник» и «телефонник» дают большую ошибку и с точки зрения выборки, и с точки зрения достоверности. Для аналитиков это благодатные материалы.

Из важных факторов — появление электронного голосования, когда человек быстро принимает решение, что он из числа не голосующих переходит в число тех, кто проголосует. И это уже люди с другой ментальностью.

Другой фактор — восприятие парламента. У избирателя за годы сложилось впечатление что Госдума полноценный орган.

Еще важно то, что мы раздали около 1 млн паспортов гражданам Украины. Особенно важны те, которые получили жители Донбассе. Там люди впервые воспользуются правом формировать Госдуму.

Потенциал в наборе голосов выше у малых партий, чем у традиционных. И у «Партии пенсионеров» и у «Новых людей» - у них четкая сетка.

Вообще, хочется увидеть данные по перетокам, и особенно по малым партиям. И посмотреть замер, как партии отрабатывают актуальную повестку.