Девственник, КВНщик и укротитель тигров: кто из звезд собрался в новую Госдуму

В депутаты Государственной Думы собрались не только профессиональные политики. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Предстоящие в сентябре выборы обещают быть жаркими. Столько звезд собралось в Думу: циркачи, стилисты, музыканты всех мастей. Смогут ли они показать такой же класс, как на сцене-арене, определит последний месяц перед голосованием. Но на обещания звезды уже не скупятся.

«КП» составила ТОП самых знаменитых артистов, решивших удариться в политику. Только у нас можно прочитать не сухой официоз, а всю правду о предвыборных знаменитостях.

НЕ ПРОГОЛОСУЮТ, ТАК ПОДСТРИГУ

Сергей Зверев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сергей ЗВЕРЕВ

Какой только не была наша Дума: сейчас она, как говорят, «профессиональная», 20 лет назад считалась «оппозиционной», но вот стильной ее не называли никогда. С приходом главного российского парикмахера все может поменяться. Сергей Зверев выдвигается от партии «Зеленых». Причем, заходит издалека - из Бурятии.

Только не надо смеяться – все логично. Стилист пару лет назад выступил против промышленного освоения Байкала, на берегу которого он якобы родился. А Бурятия где? Около Байкала. «Зеленые» за что? За экологию! Все сходится.

Только вот встать на Красной площади с листочком против завода у озера может кто угодно. И не такое видывали перед Мавзолеем. А написать грамотный закон, учитывающий интересы всех — и людей, и природы, способен не каждый. Потянет ли Зверев депутатскую ношу – покажет время. Если еще изберут. В крайнем случае, откроет на Охотном ряду парикмахерскую.

ЛИКВИДАТОР РАЗРЫВА ПОКОЛЕНИЙ

Денис Майданов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Денис МАЙДАНОВ

Певец будет избираться от «Единой России» в Одинцово. Везет подмосковному городу на знаменитости – сейчас от него в Думе сидит Оксана Пушкина, но телеведущая на новый срок идти не хочет.

Денис Майданов особенно любим солидными барышнями и суровыми мужчинами, озабоченными укреплением государственности. Удивительно, что при таком электорате артист хочет заниматься … проблемами молодежи. Музыкант уже рассказал, что собирается учить подростков патриотизму и уважению к старшим («ликвидацией разрыва поколений», как он это называет). Неплохая заявка для автора песен: «Флаг моего государства», «Россия, вперед», «Кто такие русские».

А может ничего удивительного в предвыборной кампании Дениса и нет – нужен же взрослым кто-то в парламенте, кто заставит современную молодежь вести себя правильно, ну то есть не хуже, чем в Советском Союзе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ БЕЗ СЕКСА

Анатолий Вассерман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анатолий ВАССЕРМАН

Да, у знаменитого телевизионного интеллектуала ЭТОГО – ну вы понимаете, о чем мы - никогда не было. По крайней мере, так он не раз заявлял в интервью.

- Чисто юношеская глупость, неудачный практический довод в теоретическом споре, - объясняет свою чистоту сам Вассерман. Так как поводов сомневаться ни у кого нет, то поверим Анатолию на слово.

Завсегдатая интеллектуальных телешоу в Думу выдвинула «Справедливая Россия». Вообще, Вассерман – наглядный пример человека, который с трудом на практике применяет богатейшие энциклопедические знания. Память на даты, факты и прочие чисто теоретические вещи используется в основном для победы в викторинах.

А может быть именно такого человека парламенту и не хватало? Хоть не будет новых скандалов с сексуальными домогательствами. Плюс Вассерман сможет без подсказки из Википедии раскритиковать законопроект, например, за то, что такой же был в Древнем Риме и привел к войне с Карфагеном.

ИЗБРАННИК-НАТУРАЛИСТ

Тимофей Баженов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тимофей БАЖЕНОВ

Тележурналист идет в парламент от «Единой России» в Бабушкинском округе Москвы. Больше всего Баженов известен по своим естествоиспытательским шоу. Какую только дичь он на себе не проверял: ел мышей и насекомых, один раз даже слопал муравейник, спал в снегу без теплой одежды…

Официально Тимофей хочет стать депутатом, чтобы исправлять «несовершенство экологического законодательства». Но мы-то понимаем, что это лишь прикрытие. Просто журналист готовится к новому шоу: выжить в Охотном ряду. Баженов ответит на вопросы, которые давно всех волнуют: сколько протянет человек, питающийся распечатками законопроектов? Можно ли развести огонь без спичек и дров в зале голосования? Что на самом деле кладут в шаурму около здания Госдумы?

ВИКТОРИЯ БУДЕТ УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ

Виктория Дейнека Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктория ДАЙНЕКО

Сначала мы не поняли, зачем победительница Фабрики звезд 17-летней давности идет в Думу от партии «Зеленая альтернатива». Ни в какой политической активности раньше певица замечена не была. В экологической, кстати, тоже – хоть бы мусор в парке на камеру пособирала. За плечами Вики в основном романы с артистами, запись попсы крепкого уровня, да фото с заграничных курортов. Но потом нам попалось интервью Дайнеки, и все стало на свои места.

- Несмотря на то, что моя основная профессия — певица, я все-таки считаю, что люди, у которых есть голос, обязаны показать пример того, как мы, начиная с себя, здесь и сейчас можем улучшить нашу жизнь, - объяснила Виктория.

Мы уже видели, как люди улучшают свою жизнь, становясь депутатами. В том числе, люди с голосом. Будет воля избирателей – еще раз посмотрим. Кстати, изначально на место Дайнеко «Зеленая альтернатива» метила рэпера Славу КПСС, но не срослось.

ПАРЛАМЕНТЕР С ХЛЫСТОМ

Аскольд Запашный Фото: Борис КУДРЯВОВ

Аскольд ЗАПАШНЫЙ

Говорят, тигры широко раскрыли глаза (а, может, и пасти), когда узнали, что худрук Большого Московского цирка избирается в Ижевске от «Справедливой России». Да и львы из госцирка Удмуртии напряглись.

- Я достиг достаточно высокого уровня в своей профессии и начал сталкиваться с постоянными просьбами людей. Это были как деятели искусства, так и посторонние лица, которые видят нас, успешных, и просят о помощи, - объяснил поход в политику Аскольд.

Будем надеяться, Запашный не превратит парламент в цирк. Наоборот, верим, что он сможет укротить всех своих политических оппонентов. Остается один нерешенный вопрос: разрешат ли артисту посещать заседания с хлыстом и пистолетом на поясе?

ПРОТИВНИК АБОРТОВ

Дмитрий Певцов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий ПЕВЦОВ

Народный артист России играет в театре Ленком и ведёт актёрский курс в Институте современного искусства. Певцов отказался от всех партийных предложений и планирует получить мандат самовыдвиженца в Москве (для этого ему придется собрать 13.606 подписей). Дмитрий делает ставку на свой главный ресурс – известность.

Певцов уверен, что независимый статус позволит ему «договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях». Судя по всему, договариваться артист собирается об отмене пенсионной реформы и запрете абортов. В последнее время об этом он говорит чаще всего.

«МУЖ СКАБЕЕВОЙ»

Евгений Попов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Евгений ПОПОВ

С 2016 ведет популярное политическое ток-шоу «60 минут» на канале Россия 1. Журналист отлично разбирается в актуальной повестке дня – жжет глаголом врагов отечества и ни разу еще не обругал кого не надо. Все-таки на федеральном телевидении сохраняют стандарты качества.

Правда Дмитрий часто оказывается в тени своей еще более яркой и напористой супруги - журналистки Ольги Скабеевой. В соцсетях у его жены подписчиков в четыре раза больше. Даже, когда Попов объявил о выдвижении в Думу, многие СМИ написали о начале политической карьеры «мужа Скабеевой». Вот зря. Дмитрий не менее талантлив и энергичен.

В Думе Попов может повторить успех экс-ведущего Первого канала Петра Толстого (потомка того самого Льва Николаевича). Сначала Толстой был вице-спикером, потом возглавил российскую делегацию в ОБСЕ, а в мае 2021 года стал еще и главным единороссом Москвы.

СЕЛЕБРИТИ - МИЛЛИОНЩИЦА

Катя Гордон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина ГОРДОН

Первые заигрывания с политикой у Екатерины начались еще в 2017 году. Тогда она заявила, что хочет посостязаться с Путиным за президентское кресло. Но уже через несколько месяцев передумала, назвала выборы «шоу», кандидатуру сняла и пообещала создать собственную «конституционно-демократическую партию». Судя по тому, что сейчас Екатерина идет на выборы от «Справедливой России», со своей партией у нее тоже не вышло.

Мы не смогли для себя определить профессию Кати Гордон. В разное время она называла себя юристом, писателем, журналистом, политологом. За то в инстаграме у нее миллион подписчиков – многие политики мечтают о такой аудитории.

Еще у Екатерины собственное адвокатское агентство, занимающееся скандальными судами между российскими звездами. Правда, сама Гордон не далеко ушла от клиентов: у нее был громкий развод с Сергеем Жориным (еще один адвокат селебрити), ссора с певицей Валерией и продюссером Пригожиным, склока с Айзой Долматовой (инстаграмщица с 3,4 млн. подписчиков).

ШАНСОН С ТРИБУНЫ

Татьяна Буланова Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Татьяна БУЛАНОВА

Супер-звезда 90-х продолжает с успехом петь. В прошлом году вышел ее 22-й (!) альбом. Последние десять лет певица стабильно получает награды. Например, Шансон года и Звезда Дорожного радио.

Совершенно не понятно, на кой черт Булановой сдалась Дума. Татьяну выдвинула партия «Родина» - такое ощущение, что просто для привлечения голосов дальнобойщиков и таксистов. Но у сомой Булановой на этот счет свое мнение:

- Я всю свою жизнь занималась творчеством. Рада, что оно любимо и востребовано. Но мне хотелось бы использовать свои достижения для помощи людям. Защитить слабых: детей, матерей, инвалидов, многодетные семьи, - объявила Буланова на съезде «Родины».

ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗ КАЛМЫКИИ

Сангажи Тарбаев Фото: Instagram.com

Сангажи ТАРБАЕВ

В хорошем смысле, это наш Зеленский – КВНщик с успешной административной карьерой. В 2006-м – чемпион высшей лиги КВН (Сборная РУДН), 2008 – гендиректор компании, сделавшей на ТВ «Шоу Уральские пельмени», «Кухню», «Даешь Молодежь». 2019-й – кандидат в сенаторы и постоянный представитель Калмыкии при президенте.

Удивительный случай: в 2020-м Сангажи добровольно (!) отказался от хлебного места постпреда в Москве и вернулся в КВН – сейчас он редактор высшей лиги. Мы-то привыкли, что с госслужбы уходят ногами вперед, а тут такой номер…

Тарбаев идет в парламент от партии «Новые люди». Как ни странно, избираться будет не в Калмыкии, а в Москве. Даже из выборов Сангажи хочет сделать представление – он рассказал «Комсомолке», что готовит первое в нашей стране политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты.

- 30 финалистов поборются за 30 миллионов рублей, и это может стать их дорогой в большую политику, - сказал Сангажи.

АРТИСТЫ ДЛЯ ПРАЙМЕРИЗ

Есть еще два типа знаменитостей, идущих в Думу. Первые, судя по всему, думают если не избраться, так хотя бы попиариться.

Вот Юля Волкова из Тату снова попала в СМИ, благодаря участию в праймериз «Единой России» в Ивановской области. Бывшая певица в итоге проиграла даже провинциальным чиновникам, но зато попала на шоу Урганта.

Второй тип знаменитостей участвует в голосовании, видимо, просто ради поддержания интереса к процессу. Худрук театра Олега Табакова Владимир Машков и не скрывал, что не собирается быть депутатом Думы. Но на праймериз свою кандидатуру выставил. Политологи объяснили, что так «ЕР» привлекало внимание к своим предварительным выборам.

ВМЕСТО СПОРТСМЕНОВ В МОДЕ ВРАЧИ

В этом году почти нет новых спортсменов, идущих в Думу. Затяжные допинговые скандалы последних лет сильно снизили их популярность. Политики не хотят делать ставку на кандидатов, которые у простых избирателей могут ассоциироваться с двурушничеством. Старой гвардии – Родниной и Валуева – все это не коснулось.

Герои нового времени - врачи. В прошлые годы никогда их столько в Думу не выдвигали. Самые известные кандидаты: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко; президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александр Румянцев; главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Некоторых чуть ли не уговаривают сходить в политику. Так, Денис Проценко публично заявил, что в парламент идти не хотел. Но ему лично позвонил президент, понятно, что на таком уровне отказы уже не принимаются.

На врачей главную ставку сделала «Единая Россия» – все самые известные медики в ее списке. А вот у «Справедливой России» оказалось больше всего артистов.

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