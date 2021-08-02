«Культурные проездные» для молодежи начнут действовать с 1 сентября 2021 года

По "Пушкинской карте" можно будет посещать музеи молодежи от 14 до 22 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство выделит 4 млрд рублей на первый этап программы «Пушкинская карта». Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

- Уверен, эта мера социальной поддержки не только позволит миллионам молодых людей приобщиться к культурным ценностям, но и придаст новый импульс всей отрасли, - Михаил Мишустин.

Напомним, программа рассчитана на тех, кому от 14 до 22 лет. Под ее действие попадут около 13 млн молодых людей. Они смогут бесплатно ходить по музеям, театрам и галереям. Для этого им нужно будет получить «Пушкинскую карту».

Подать заявление можно будет на портале госуслуг с 1 сентября. Карту выдадут в электронном виде. На ней будет лимит – 3000 рублей до конца этого года. В следующем его расширят – до 5000 рублей в год.

Как обещают в правительстве, на первом этапе в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры по всей стране. Их количество со временем будет расти. Актуальный перечень можно будет посмотреть на сайте культура.рф. Кроме того, власти обещают создать специальное мобильное приложение.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Правительство выделило деньги еще на три важных проекта:

1. Поддержка бизнеса, пострадавшего от пандемии (8 млрд рублей).

Помощь смогут получить те компании, которые находятся в регионах, где вводили ограничения из-за коронавируса. Кроме того, на субсидию смогут рассчитывать некоммерческие организации (НКО). Чтобы получить деньги, нужно будет подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. Общая сумма поддержки - 8 млрд рублей.

2. Взнос в капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий (10 млрд рублей).

Это вклад государства. Всего в фонде будет аккумулировано 20 млрд рублей. Еще по миллиарду в его капитал добавят 10 крупных российских компаний. Фонд создан по поручению президента. Он будет действовать на принципах государственно-частного партнерства, в форме инвестиционного товарищества. Цели фонда – увеличить приток инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержка приоритетных отраслей российской экономики.

3. Бесплатные лекарства в течение двух лет

Принятое решение должно помочь льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать лечение. На диспансерном наблюдении находятся 500 тысяч пациентов. Они смогут получать господдержку начиная с 1 января 2022 года.

- Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Лечение медикаментами снижает риск повторных инфарктов и других обострений, - пояснил Михаил Мишустин.