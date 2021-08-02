Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 15:28

Видео задержания очередных шпионов с Украины показала ФСБ

Контрабандисты попытались незаметно вывезти головки самонаведения российского ЗРК. ФСБ показала видео задержания шпионов
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Шпиона задержали при попытке купить и вывезти секретное оборудование.

Шпиона задержали при попытке купить и вывезти секретное оборудование.

Фото: Кадр видео

На поступивших в редакцию "КП" кадрах судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл выносит приговор гражданину Украины, который обвиняется в контрабанде "оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники". Решением суда шпион получает 3 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- Федеральной службой безопасности России в ходе оперативно-розыскных мероприятий путем задержания с поличным пресечена контрабанда продукции военного назначения - головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса в Украину, - комментирует пресс-центр ФСБ России.

По данным представителей ведомства, у осужденного в процессе предварительного следствия были обнаружены и изъяты документы, "свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины".

Шпион тщетно использовал подложные документы, псевдонимы, применял меры конспирации. Его интересы в России вовремя заметили, после чего задержали при попытке купить и вывезти секретное оборудование.

Напомним, ранее ФСБ России опубликовала кадры задержания и суда над украинскими шпионами-контрабандистами, которые получили по десять лет колонии за интерес деталям зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300. Их конечным получателем выступала украинская разведка и госкомпания "Укроборонпром".

ФСБ показала кадры задержания шпионов с Украины
КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ