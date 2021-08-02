МВД: В паспортах нового образца большинство штампов будут электронными

В паспортах нового образца будут электронные штампы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин отменил ряд обязательных штампов в паспортах граждан России. Гражданам оставили право ставить по желанию в бумажных паспортах информацию о расторжении брака, детях до 14 лет, ИНН, группе крови и резус-факторе. Понятно, что при планируемом переходе к цифровым биометрическим паспортам, которые в Москве начнут выдавать с декабря этого года, все эти штампы ставить будет негде. Они ведь будут размером с кредитку.

Но ряд депутатов продолжают неустанно поднимать вопрос о целесообразности возвращения в новый паспорт графы "национальность". Мол, для отдельных малочисленных народов России это графа крайне важна.

В МВД России на запросы политиков ответили так: "В настоящее время не разрабатывает документ, который предусматривал бы включение в паспорт графы "национальность".

По данным "КП", в новых цифровых паспортах большинство информации о гражданах планируют размещать в цифровых кодах.

Напомним, что графа "национальность" появилась в паспортах советских граждан в 1974 году, а отмечали ее по отцу 36 лет. В 2010 году Конституционный суд России признал эту графу "противоречащей Конституции".

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