Новые правила получения российских паспортов: Срок выдачи сокращен до пяти дней

С 1 июля 2022 года срок выдачи российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней, независимо от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 июля 2022 года срок выдачи российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней, независимо от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте правительства.

Сейчас паспорта оформляют десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.

Кроме того, россиянам теперь не нужно будет бежать сломя голову за новым паспортом при истечении срока годности предыдущего. Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет. Он будет продлен до 90 дней.

Как поясняется на сайте правительства, сегодня, как только гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему нужно сразу же поменять паспорт, поскольку документ автоматически становится недействительным. На время оформления нового паспорта выдается временное удостоверение личности. Но с таким документом нельзя оформить кредит в банке или зарегистрироваться на портале госуслуг. Правительство решило эту оплошность исправить и избавить россиян от лишних неудобств при смене паспорта. Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста.

Еще одно важное новшество. Продлен срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней. Эти правила вступят в силу со дня официальной публикации постановления правительства.

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