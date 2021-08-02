В Москве началась регистрация на электронное голосование

Рассказываем, как за три шага с компьютера выбрать депутата Думы Фото: Shutterstock

2 августа в Москве начали принимать заявления на электронное голосование. Это когда поучаствовать в выборах можно с компьютера или телефона без бумажного бюллетеня и личного посещения участка. Объясняем, как записаться на дистанционное волеизъявление.

ШАГ 1

Должна быть полная учетная запись на mos.ru или gosuslugi.ru. Полная – это с указанием номера паспорта, ИНН, СНИЛС, мобильного, прописки.

Запись на электронное голосование идет на mos.ru, но если есть аккаунт только на gosuslugi.ru, этого будет достаточно. Необходимо лишь при регистрации на mos.ru войти по учетной записи «Госуслуги» (выбор предложат с самого начала), и тогда все сведения с федерального портала автоматически перенесутся в профиль на сайте города.

*В мэрии рассказали, что на mos.ru зарегистрировано 13 млн. человек, это при 12,6 млн. официального населения столицы - услугами могут пользоваться не только прописанные в городе. Но в любом случае, количество учетных записей показывает, что большинство москвичей уже завели аккаунты на портале.

ШАГ 2

Перейдите в раздел электронного голосования.

На стартовой странице личного кабинета mos.ru, в самом верху, размещена вкладка «Голосуйте онлайн. Регистрация уже открыта». Жмем на нее и переходим к подаче заявления.

Записаться можно при соблюдении трех условий: полная учетная запись, московская прописка, возраст старше 18 лет.

ШАГ 3

Надо подтвердить отправку заявления. На телефон придет СМС с проверочным кодом – вводим его и жмем кнопку «подтвердить». Все, заявление на участие в электронном голосовании подано.

ПЕРЕДУМАТЬ МОЖНО

Через сутки после подачи заявления его можно отозвать. Каждый день разрешено менять решение один раз – подать заявление, на следующий день отозвать, еще через день подать и так далее. Заявки принимаются до самого конца 13 сентября, поэтому времени на подумать много.

Отозвать заявление можно в разделе Заявки в личном кабинете на mos.ru.

Избирательная комиссия может отклонить заявку. Но узнать об этом получится не раньше утра 14 сентября. Причины отказа сообщат тогда же. В таком случае придется по-старинке посетить избирательный участок лично.

Само голосование пройдет на mos.ru с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября 2021 года. Перед поручением бюллетеня на телефон отправят еще один проверочный код – его тоже надо будет ввести.

РЕПЕТИЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

С 29 по 30 июля в Москве испытали надежность электронных выборов. 146 тысяч горожан тестово проголосовали по двум бюллетеням. Организаторы предлагали выбрать: для каких категорий населения ввести обязательную вакцинацию и какому виду транспорта отдать приоритет (личному или общественному).

Результаты получились любопытными:

- 48,99% голосовавших по поводу вакцинации поддержали обязательные прививки у депутатов. 43,8% захотели обязательную вакцинацию вообще для всех. В бюллетене можно было выбрать несколько вариантов ответа.

- 59,93% проголосовавших поддержало приоритетное развитие общественного транспорта, а не личного.

Сбоев или серьезных нарушений не оказалось. Хакеры – по просьбам самих организаторов – устроили 14 атак. У них получилось испортить один бюллетень, но на сами выборы это не повлияло.

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