Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин: «Для меня попадание в западные санкционные списки - предмет гордости!»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И США

- Вне зависимости от того, кто находится у власти в США, там продолжают демонизировать Россию. На это настроены и американские элиты, и средства массовой информации. Даже президента Джо Байдена критикуют в обеих партиях за то, что встретился с Владимиром Путиным. Его уже обвиняют в том, что он предал национальные интересы, согласившись на встречу в верхах в Женеве. Обвиняют в том, что он не ввел санкций против оператора «Северного потока-2». Так что с этим приходится жить.

Добрые отношения России с США и Западом в целом возможны. Но путь к установлению таких добрых отношений очень долгий, он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны. Первый шаг в Женеве уже сделан. Не стоит его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя.

О РАБОТЕ СВР

- Нескромно говорить, но и наши противники, наши оппоненты считают, что Служба внешней разведки России – одна из сильнейших разведывательных структур в мире. СВР анализирует и проверяет большой объем информации, которая нужна руководству страны. Мы несем за это ответственность. Потому что на основании такой информации принимаются подчас очень важные решения.

Служба внешней разведки России выступает с официальными заявлениями, чтобы предотвратить развитие нежелательных событий. Мы предупреждаем о том, что мы видим, и тем самым предлагаем не идти дальше. Это действует, и, в общем, это и вынуждает нас пользоваться вот этим инструментом публичности, хотя это происходит нечасто.

У СВР выстроено очень неплохое взаимодействие с разведывательными службами ведущих европейских стран – Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, в том числе - по линии борьбы с международным терроризмом. Они доносят до политических руководителей своих государств достоверную информацию о ситуации в мире, но те продолжают заявлять о якобы вмешательстве России в дела других стран, исходя из политической конъюнктуры.

Сергей Нарышкин: "Добрые отношения России с США и Западом в целом возможны. Но путь к установлению таких добрых отношений очень долгий, он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны". Фото: Евгения ГУСЕВА

О ПРЕДАТЕЛЯХ

- Ни одна спецслужба не застрахована от предательства, в том числе и СВР. К сожалению, мне самому какое-то время пришлось работать с человеком, который впоследствии оказался предателем. Будущего предателя не выявили ни на этапе приема на работу в разведку, ни в ходе его службы.

Чаще всего причиной предательства становятся изменения, которые происходят с сотрудником с годами, под влиянием тех или иных его личных качеств и обстоятельств, в которых он оказался. Простить предательство невозможно. А тому человеку, который перешел на сторону врага, сейчас очень плохо.

Есть и предатели другого рода - те россияне, которые приезжают в США и предлагают ввести там санкции против России. Это предательство своей страны и своего народа. Надо все называть своими именами... В семье не без урода. При этом таких меньшинство. Подавляющее меньшинство. Тем не менее нужно постоянно работать над этим. На территории США они видны. Возможно, от разведки что-то и ускользает, но далеко не все.

О САНКЦИЯХ ЗАПАДА

- Для меня попадание в западные санкционные списки - предмет гордости! Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза. В последнее время существенно возросло неприятие со стороны наших граждан западной политики по отношению к России. Но было бы очень плохо, если бы это неприятие переросло в ненависть.

Сергей Нарышкин: "Для меня попадание в западные санкционные списки - предмет гордости!". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ПЕРЕПИСЫВАНИИ ИСТОРИИ

- Я воспринимаю попытки переписать историю Великой Отечественной войны как свое личное оскорбление. Так же, как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает. Мой дед ушел из жизни у станка. Уже не было сил пешком ходить на работу, транспорта не было. И рабочие на Ленинградских заводах оставались там и работали, пока хватало сил. Вот у него сил хватило только до января 1942 года.

О «ДЕЛЕ НАВАЛЬНОГО»

- Часть правды о том, что с ним произошло, мы знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. За год до событий вокруг Навального Москва получила достоверную информацию о том, что в одной из стран Европы прошло совещание, где серьезно обсуждался вопрос: «Как поддержать протестное движение в России». На полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы, и лучше всего из числа лидеров протестного движения.

Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно. Когда Навального перевозили в Германию, в его анализах не было свидетельств наличия отправляющих веществ. Их вполне могли добавить в его биоматериал уже не на территории России.

О ЛИЧНОМ

- Я благодарен своим родителям за хорошую генетику. Но свою физическую форму поддерживаю. Я чуть-чуть плаваю по утрам. Для бодрости. По субботам перед работой занимаюсь в зале, подкачиваюсь.

Конечно, в свои 66 лет жалею о многом. Если по-крупному, жалею, что не уделял столько времени, сколько мог уделять и должен был уделять времени и внимания, своим родителям. Жалею, что недоучил того, что мог бы выучить в свое время. И не познал того, что мог бы узнать. Это из большого. А по мелочам, конечно, много и другого. Но за мелочи меня Бог простит.

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