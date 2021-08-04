ВОПРОС ДНЯ: Что вам вспоминается из 90-х? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- С августа 1991-го меня до мурашек пробирает до сих пор, когда слышу «Лебединое озеро». Гидрометцентр близко от «Белого дома», и мы в коллективе обсуждали, как нам быть. Никто не понимал, что будет дальше...

Сергей СТАНКЕВИЧ, бывший советник Бориса Ельцина:

- 90-е - это как раз Гайдар. Личность героическая и трагическая, такие и приходят на крутых переломах. Я помню, когда он возглавил правительство, над всей экономикой висел огромный навес пустых денег. Это надо было менять, и все легло на плечи Гайдара. Да, можно было менять более плавно и менее болезненно, если бы пришла помощь извне. Но из огромного госдолга в 100 миллиардов долларов нам не списали ни цента.

Сергей БАБУРИН, экс-вице-спикер Госдумы:

- Эпоха всеобщего романтизма. Большинство хотело перемен. Но трагедия 90-х в том, что они обернулись тотальным разочарованием. У меня был разговор с Гайдаром, я прямо спросил его, верно ли, что он хотел ставить экономический эксперимент и не избежал искушения попробовать на всей стране. Он горько кивнул.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ в запасе:

- 90-е - это была аэродинамическая труба, в которую засосало огромную страну. Старую систему ломали, новую еще не создали, и на Лубянке вспоминали фразу Андропова: «Прежде чем что-то убрать, подумайте, чем замените». Спецслужбы арестовывали жуликов, но через полгода приходилось уже охранять их от других жуликов. Но лично мне в пресс-службе дали полную свободу, никакой цензуры, страха не было, а был кураж.

Александр РУНОВ, вице-президент Московской школы гипноза:

- В конце 1990-го я должен был уехать в Штаты, чтобы заниматься наукой. Но в 1991-м повредил позвоночник на теннисном корте в Москве. А потом был салют по случаю победы над путчистами, я познакомился с Тальковым...

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:

- Бурлила жизнь, нам казалось, что ее можно изменить. Но потом танки расстреляли «Белый дом». А в Думе было интересно и непредсказуемо: ты не знал, что люди, сидящие рядом, могут пустить под хвост всю твою работу.