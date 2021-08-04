Возобновление прямых рейсов на Красное море: Сколько стоят туры в Египет, и почему он дороже Турции

Билетов на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в продаже на сайтах авиакомпаний на данный момент нет. А вот пакетные туры с прямым перелетом уже продаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже на следующей неделе - с понедельника, 9 августа - из России на Красное море снова можно будет добраться прямым рейсом. После более чем пятилетнего перерыва возобновляются полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока - только из Москвы.

Оперативный штаб разрешил по 5 рейсов в неделю на каждом направлении. Росавиация уже выдала допуски на оба маршрута - летать в оба египетских аэропорта будет авиакомпания «Россия» из «Шереметьево».

- Рейсы из Москвы будут осуществляться 5 раз в неделю в Хургаду (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье) и 5 раз в неделю в Шарм-эль-Шейх (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье). Полеты будут осуществляться на бортах Boeing 747 (510 мест класс эконом и 12 мест класс бизнес) и Boeing 737 (189 мест класса эконом), - сообщили kp.ru в туркомпании «Библио Глобус».

Важно, что международные полёты возобновляются на принципе взаимности. Соответственно, столько же рейсов сможет выполнять и египетский перевозчик. Им станет Egypt Air, национальная авиакомпания, принадлежащая правительству Страны пирамид. Она планирует летать из «Домодедово». В Хургаду - четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Шарм-эль-Шейх три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Лайнер у египтян на этом маршруте - Airbus A330-300, на 264 кресла в эконом-классе и 34 места в бизнес-классе, поделились с «КП» в компании TUI.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ И БИЛЕТЫ

Билетов на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в продаже на сайтах авиакомпаний на данный момент нет. А вот пакетные туры с прямым перелетом уже продаются. У туроператора «Библио Глобус» минимальные цены на отдых на Красном море в августе такие:

Отель 3* «Все включено» на неделю - от 81 - 83 тысяч рублей на двоих (с перелетом, трансфером, медстраховкой, перелетом прямым рейсом «России»).

Отель 4* «Все включено» - от 84 - 87 тысяч рублей.

Отель 5* «Все включено» - от 94 тысяч рублей.

Туры с перелетом Egypt Air появились у компании TUI, можно выбрать из 80 отелей на каждом из главных красноморских курортов. Порядок цен примерно тот же: неделя в трёх звёздах с All inclusive в августе стоит от 80 - 82 тысяч рублей, в четверке от от 92 тысяч рублей, в пятизвездочном отеле от 94 тысяч рублей.

ДОРОЖЕ ТУРЦИИ

В Ассоциации туроператоров России признают: для Египта это слишком дорого. В Турции в августе можно неделю отдохнуть за 48 - 50 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле All inclusive, а в пятерке за 58 - 60 тысяч рублей на двоих. И это при том, что в Анталье в это время пик сезона. А на Красном море в августе все-таки слишком жарко.

Причины? Очевидные. Для рейсов в Турцию нет никаких ограничений - хоть регулярные, хоть чартерные, из любого города России, откуда в принципе разрешены полёты за границу, сколько угодно раз в неделю и в день. И выполняют их множество российских и турецких авиакомпаний. А в Египет рейсов мало. И конкуренции никакой, все отданы двум перевозчикам.

И, разумеется, это понимают в туристической отрасли - желающих отдохнуть в Египте явно больше, чем способны перевезти несколько лайнеров в неделю. Тем более сейчас, когда многие популярные курорты недоступны для россиян. А осенью, когда на Чёрном море станет прохладно, спрос на Красное будет ажиотажным. Точнее, мог бы быть - пока этому мешают ограничения.

Ассоциация туроператоров России обратилась с письмом к главе Оперштаба вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой разрешить чартеры на курорты Египта.

Российский союз туриндустрии отправил письмо премьеру Михаилу Мишустину, где также просит разрешить разным авиакомпаниям летать на Красное море - и регулярными рейсами, и чартерными.

Допуск к полетам на курорты Египта из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани, запросили у Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) девять российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», Royal Flight. Все перечисленные авиакомпании активно работают с туроператорским сообществом и при получении соответствующих допусков на базе их перевозки может быть сформирован доступный, безопасный и качественный турпродукт туроператорами, работающими на данном направлении, - говорится в документе. - Египет направление перспективное, поскольку в отличии от Турции является преимущественно зимним, и открывает возможность туроператорам выполнять отложенные обязательства перед туристами в осенне- зимний период.

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