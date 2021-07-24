Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх открыты с 9 августа 2021: Главное про полеты на курорты Египта

Полеты на Красное море разрешены только из Москвы Фото: REUTERS

Открытие рейсов на Красное море – пожалуй, самая долгожданная новость для любителей пляжного отдыха на заграничных курортах и отелей “Все включено”. Оперативный штаб вечером в пятницу, 23 июля, принял решение возобновить прямые рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

КОГДА СТАРТУЮТ РЕЙСЫ НА КРАСНОЕ МОРЕ

Не прямо сейчас, а с 9 августа. И это вполне нормально – авиакомпаниям и туроператорам в любом случае нужно время, чтобы организовать рейсы, согласовать расписание и так далее. Пока перевозчики не объявили о своих планах, в продаже есть лишь билеты на рейсы в Каир.

Полеты на Красное море разрешены только из Москвы. И это серьезное ограничение – в те времена, когда Египет был одним из самых массовых зарубежных курортов, наравне с Турцией, чартеры в Страну пирамид летали едва ли не из каждого областного центра.

Напомним, президент России Владимир Путин 8 июля отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Запрет не был связан с пандемией – его ввели после крушения лайнера с российскими туристами над Синаем. При этом «Аэрофлот» и Egypt Air выполняли регулярные рейсы между Москвой и Каиром.

СКОЛЬКО БУДЕТ РЕЙСОВ

По количеству рейсов тоже есть лимит: по 5 полетов в неделю в каждый из красноморских аэропортов. Регулярными они должны быть или чартерными, Оперштаб не уточняет.

Важный нюанс: авиасообщение возобновляется на взаимной основе. То есть речь, если разрешены 5 рейсов российских авиакомпаний в Хургаду, то еще 5 рейсов могут выполнять египетские перевозчики (во всяком случае, с полетами в другие страны работает эта логика). То же самое с перелетами в Шарм-эль-Шейх. Так что в общей сложности уже через две недели Россию и Красное море могут соединить 20 еженедельных рейсов. А количество туристов зависит от того, какие самолеты авиакомпании поставят на новые маршруты. Скорее всего, речь идет о 4 – 6 тысячах пассажиров в неделю.

Для сравнения: в турецкую Анталью сейчас прилетает больше 100 тысяч наших отпускников каждую неделю, и это не считая других турецких курортов. Потому как нет ограничений по географии и числу рейсов. Так что Египет на первых порах явно не составит конкуренцию Турции по части массовости.

“Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки”, – добавили в Оперштабе.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ОТДЫХ

Около 50 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 3 – 4* по системе All inclusive, с перелетом, трансферами, страховкой – такие расчеты у туроператора “Интурист”. В компании Tez Tour будущих отпускников ориентируют скорее на 65 – 70 тысяч рублей на двоих за неделю в “четверке”. Это предварительные цифры, реальные узнаем после начала продаж с перелетом прямыми рейсами.

В любом случае отдых на Красном море станет дешевле и удобнее, чем сейчас, когда до курортов приходится добираться стыковочными рейсами или с долгим трансфером на автобусе.

Кстати, власти Страны пирамид вводят регулирование цен на проживание в отелях. Решение направлено не против завышения цен, как можно было бы подумать, глядя на стоимость отдыха на наших черноморских курортах. Наоборот, против демпинга и больших скидок. Сутки проживания в 5-звездочном отеле не могут стоить меньше 50 долларов, в 4 звездах минимальная планка – 28 долларов, сообщил Ахмед Юссеф, председатель Совета по развитию туризма Египта при Министерстве туризма и древностей, его цитирует Ассоциация туроператоров России (atorus.ru). Ограничения вступают в силу с 1 ноября, так что если сейчас будут предлагать дешевле – не отказывайтесь.

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В ЕГИПЕТ

Гражданам России, летящим на отдых в Египет, кроме загранпаспорта нужен один из документов:

- сертификат о вакцинации. "Спутник V" в Стране пирамид признан, с другими российскими вакцинами пока ясности нет. Со дня второй дозы прививки должно пройти не меньше 14 дней.

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Необходима медстраховка, покрывающая лечение коронавируса. Минимальной планки по сумме покрытия нет, но на полисе лучше не экономить.

Также надо заполнить декларацию о здоровье с паспортными и контактными данными, информацией о рейсе и медстраховке, самочувствии и контактах с больными, если они были.

Визу ставят в аэропорту по прилету, сбор 25 долларов.

ЧТО С АНТИКОВИДНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Маски обязательны в самолете и в аэропорту, в автобусах во время трансферов и экскурсий, в музеях, магазинах. В отелях они нужны будут в лифте, при входе в ресторан и другие общественные помещения. На улице и тем более на пляже носить маску никто не требует.

Отели на курортах разрешено заполнять максимум на 70%. Но дефицита мест бояться не стоит, реальная загрузка едва доходит до половины.

Изменился шведский стол: теперь еду нельзя накладывать самому, все делают официанты. Увеличено расстояние между столиками в ресторанах.

Отели, туроператоры, рестораны, музеи и другие достопримечательности обязаны получить сертификат гигиенической безопасности (Hygiene Safety Certificates). Их проверяют и перед получением документа, и потом. Без сертификата работать нельзя.

Все работники сферы туризма в провинциях Красное море и Южный Синай, где распложены любимые россиянами курорты, уже вакцинированы.

Буквально на днях вновь открылись концертные залы, парки развлечений, казино, ночные клубы и дискотеки, в том числе в курортных отелях. Кальян по-прежнему под запретом в ресторанах, кафе и других общественных местах.

А если кто-то из отпускников все же заразится COVID-19 во время отпуска в Египте? В клиниках Шарм-эль-Шейха и Хургада для туристов на всякий случай готовы 400 мест, сообщила вице-министр по туризму министерства туризма и древностей Египта Гада Шалаби. В госпиталях на курортах 120 аппаратов ИВЛ. Стоимость лечения покрывается за счет страховки.