В Ассоциации туроператоров рассказали, какие курорты больше всего подорожали в 2021 году, и почему

Туры в ОАЭ, в Грецию, на Кубу подорожали больше, чем на 25%. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Средняя стоимость отдыха за рубежом по сравнению с допандемийным 2019 годом выросла на 25%, - констатировала в среду, 4 августа 2021, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе –. Но это, что называется, средняя температура по больнице. Туры в ОАЭ, в Грецию, на Кубу подорожали еще больше. В Турции рост цен не так заметен, а в некоторых сегментах его нет вообще. Бюджетный отдых, по сути, сейчас возможен только на российских курортах и в Турции. Дешевых горящих туров, больших скидок летом 2021 году нет в принципе – потому что спрос на зарубежных направлениях превышает предложение.

В чем причина?

- Этим летом для россиян открылись многие зарубежные страны. Однако чартерные рейсы разрешены только в Турцию и Албанию (таковы решения Оперативного штаба, при этом в Турцию чартеры летают едва ли не из каждого региона, в Албанию они хоть и разрешены, но в реальности их нет. - Ю. С.). А в Грецию, Хорватию, на Мальдивы, Кубу и все остальные страны возможны только регулярные рейсы, — объясняет Майя Ломидзе. — С возобновлением прямых рейсов на курорты Египта полноценной радости и счастья тоже не получилось, так как в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. разрешены только регулярные рейсы. Мечта о том, что у нас появится еще один массовый курорт вдобавок к Турции, пока далека от реальности.

Емкость рейсов, заявленных авиакомпаниями (а на Красное море с 9 августа будут летать “Россия” и Egypt Air. - Ю. С. ) около 30 тысяч пассажиров в неделю. Минимальная стоимость тура порядка 40 тысяч рублей на человека, на неделю, с проживанием в отеле 4 звезды “Все включено”. Это больше, чем ожидали туристы, и чем было бы возможно при наличии чартеров. Тысяч на 15 больше. А с учетом ПЦР-тестов, которые надо сдавать не вакцинированным отпускникам и для въезда в Египет, и при возвращении в Россию, выходит дороговато. В любом случае, открытие каждой страны - радость для туристов. Можно еще куда-то поехать, пусть и не тем ценам, что хотелось бы.

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