Российская атомная подлодка потеряла ход в Балтийском море

Российская подводная лодка «Орел» проекта 949А «Антей» имеет подводное водоизмещение в 23 900 тонн, длину 154 метра, ширину корпуса 18,2 метра и среднюю осадку 9,2 метра. Фото: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Моряки датского сторожевого корабля «Диана» (его экипаж состоит из 9 человек) рассказали в Фейсбуке об эскортировании в конце прошлого месяца российских боевых кораблей, возвращавшихся с парада в честь дня ВМФ, который состоялся в Санкт-Петербурге 25 июля. Один из эпизодов этой ответственной миссии запомнился датчанам особо.

Они сообщили, что покидавшая Балтику атомная ударная подлодка Северного флота «Орел» (по натовской терминологии принадлежащая к классу «Оскар II») потеряла ход на выходе из пролива Стуребельт и «встала намертво» у небольшого датского острова Сейерё. Лодку, шедшую в надводном положении, стало со скоростью в полтора узла сносить в строну этого острова. На носовую палубу субмарины высыпало несколько человек в оранжевых спасжилетах.

Переход «Орла» сопровождали эсминец класса «Удалой» и спасательный буксир «Алтай», который начал готовить тросы, чтобы подцепить на них обездвиженную подлодку. Однако в итоге ее экипажу удалось запустить двигатели, и субмарина продолжила ход в направлении пролива Скагеррак и далее - в Северное море.

Датские моряки пишут, что по радиосвязи предлагали россиянам свою помощь, однако она была «вежливо, но ожидаемо отклонена». «Диана» также сопровождала в эти дни российскую подводную лодку «Вепрь» класса «Акула» и 170-метровую атомную субмарину «Князь Владимир» с баллистическими ракетами. В посте в «Фейсбуке» говорится, что подлодки привлекли огромное внимание многочисленных яхтсменов и других моряков-любителей, опасно шнырявших прямо по курсу движения субмарин.

- После нескольких таких эпизодов нам пришлось предупреждать нарушителей по радио держаться подальше или даже просто отгонять тех, с кем нам не удалось установить связь, - пишут датчане.

- На выходе из Балтики российские соединения поблагодарили нас за эту неофициальную поддержку. Моряки «Дианы» не скрывают, что довольны тем, как справились с боевой задачей: - Это было тяжело, времени на сон не хватало, но, черт возьми, у нас был отличный патруль!

СПРАВКА «КП»

Российская подводная лодка «Орел» проекта 949А «Антей» имеет подводное водоизмещение в 23 900 тонн, длину 154 метра, ширину корпуса 18,2 метра и среднюю осадку 9,2 метра. Это настоящий «подводный крейсер», но в надводном положении он не обладает большой маневренностью.