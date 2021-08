Гольфстрим и в самом деле останавливается: обнаружены новые подтверждения

Ученые давно ждут от Гольфстрима климатических пакостей. Пугают. Фото: Shutterstock

Худшие прогнозы, похоже сбываются: Гольфстрим – океанское течение, несущее тепло в Европу и Северную Америку действительно замедляется. И вот-вот вообще остановится. Тревожные симптомы надвигающегося катаклизма обнаружил климатолог Никлас Бурс (Niklas Boers) – серьезный ипарень, представляющий аж три научные организациии - Свободный университет Берлина (Department of Mathematics and Computer Science, Freie Universität Berlin), Потсдамский институт изучения климатических изменений (Potsdam Institute of Climate Impact Research) и британский Эксетерский университет (Department of Mathematics and Global Systems Institute, University of Exeter). Такой шутить не станет.

Результаты, которые немецкий исследователь привел в научном журнале Nature Climate Change, свидетельствуют: стабильность теряет не только Гольфстрим, но и вся Атлантическая меридиональная циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) – система течений, в которую входит Гольфстрим. Этот мощный поток – в сотни раз мощнее Амазонки – несет примерно 20 миллионов кубометров воды в секунду из тропиков к полюсам и обратно. Ею, изначально нагретой в Мексиканском заливе, он «отапливает» Европу и Северную Америку. Остывшая у полюсов вода погружается на глубину и возвращается в экваториальную зону. Там снова нагревается, поднимается на поверхность и опять устремляется к полюсам. Такой вот круговорот, который, близок к тому, чтобы перейти из стабильного состояния в неустойчивое, а то и вовсе к коллапсу.

Глобальная отопительно-охладительная система работает все хуже и хуже.

Бурс перечислил 8 ключевых индикаторов состояния Атлантики, которые указывают на приближение глобальной катастрофы. И определил, что существенно меняться в худшую сторону они начали около ста лет назад – где-то с 1880 года. То есть, гораздо раньше нынешнего глобального потепления, которое традиционно винят в пагубном воздействии на Гольфстрим, считая, что его замедляет главным образом пресная вода, стекающая в океан с таящих ледников Гренландии и Арктики.

Иными словами, причина изменений, происходящих буквально на глазах человечества, может быть еще в чем-то другом – не только в глобальном потеплении. В чем конкретно, немецкий исследователь пока не понял, но призвал на всякий случай сократить выбросы парниковых газов, нагревающих атмосферу. Не совсем ясна и динамика процесса. Когда станет совсем плохо, точно сказать пока не получается.

В то же время Бурс подтвердил опасения своих коллег, занятых схожими исследованиями. И ко всему прочему сообщил, что нынешняя ситуация в Атлантике напоминает ту, которая сложилась примерно 2,5 миллиона лет назад и привела к ледниковому периоду.

Коротко об исследованиях Бурса рассказал портал ScienceAlert. А что предрекают другие климатологи? Они тоже ждут нового ледникового периода. И признают фантастический фильм «Послезавтра» пророческим.