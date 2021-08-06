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В мире6 августа 2021 14:42

В США антипрививочников начали увольнять с работы

Раньше подобные меры касались только медиков
Дмитрий КОЗУРОВДмитрий КОЗУРОВ
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Hедавно крупнейшие компании страны объявили об обязательной вакцинации сотрудников

Hедавно крупнейшие компании страны объявили об обязательной вакцинации сотрудников

Фото: REUTERS

Американский телеканал CNN объявил об увольнении троих сотрудников, которые работали из офиса и при этом отказывались вакцинироваться. Как рассказал журналистам глава телеканала Джефф Цукер, руководство CNN предупреждало этих людей о принятых в компании правилах: только сотрудники, прошедшие полную вакцинацию, имеют право работать в офисе. Остальным же предписано оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и коллег.

- Мы относимся к этому очень серьезно, - подчеркнул Цукер. - Дело не только в праве зайти в здание компании, мы запретили непривитым сотрудникам работать с теми, что сделал укол, «в полях», то есть выезжать с ними на съемки.

При этом он не стал вдаваться в детали, как компания узнала об отказе трех человек делать прививку. Отметим, что в Соединенных Штатах вакцинация носит добровольный характер.

Это первое подобное решение руководства американской компании или учреждения, если речь идет о профессиях не связанных с медициной. У врачей и медработников все серьезней: они были первыми в очереди на вакцинацию, и для них она носит обязательный характер. Так, недавно в штате Нью-Джерси уволили шестерых врачей, который отказывались делать прививку. И это только последний, но далеко не самый массовый случай. В одной из больниц Хьюстона разом уволили 150 антипрививочников.

Скорее всего, таких случаев в Штатах станет больше — ведь недавно крупнейшие компании страны объявили об обязательной вакцинации сотрудников. Так, Google и Facebook перестали пускать в офисы непривитых.

- Теперь мы требуем, чтобы каждый, кто захочет приехать на работу в любой из кампусов компании в Штатах, имел сертификат о вакцинации от коронавируса, - заявила вице-президент Facebook по работе с персоналом Лори Гоулер.

Те, кому прививка противопоказана с медицинской точки зрения, оказались в подвешенном положении. Боссы IT-гигантов обещают «проработать вопрос» с их допуском на рабочие места, но пока двери офисов для них остаются закрытыми.

Google в свою очередь пообещал не ограничиваться только своими американскими подразделениями. Скоро практика недопуска к работе антипрививочников распространится на все филиалы трансконтинентальной корпорации.

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