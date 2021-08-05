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Общество5 августа 2021 14:00

Антипрививочники: угроза человечеству

Чем опасен отказ от вакцинации, смотрите в новом документальном фильме KP.RU
Дарья ИВАШКИНА
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Вакцинация - самый эффективный способ защиты от COVID-19

Вакцинация - самый эффективный способ защиты от COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

KP.RU представляет документальный фильм про противников вакцинации.

Когда мир только столкнулся с коронавирусом, о вакцине мы только мечтали. Но когда эта вакцина появилась, многие засомневались: делать прививку или нет. А всё потому, что антипрививочники стали активнее распространять в интернете свои небылицы. Люди просто потерялись в потоке информации.

Поэтому мы решили рассказать всю правду о прививках и разобраться, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает антипрививочников одной из главных угроз человечеству.

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Антипрививочники
Антипрививочники
Антипрививочники активно призывают нас отказаться от вакцинации. Делают они это, как правило, через соцсети. Именно там они распространяют небылицы про прививки и играют на наших страхах. Многие им верят. Между тем ВОЗ считает их одной из главных угроз человечеству. В нашем новом документальном фильме мы разбираем основные аргументы сторонников и противников вакцинации, а также выясняем, насколько антипрививочники опасны для общества.

А развеять мифы, придуманные антиваксерами, нам помогли наши эксперты: эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, вирусолог и профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова; специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков.

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