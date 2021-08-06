Пентагон призывает в армию искусственный интеллект, чтобы предсказывать действия России

Пентагон, как всегда, миролюбив Фото: Shutterstock

Американские военные проводят эксперименты по «Глобальному информационному доминированию» (GIDE). За мудреным названием кроется весьма банальная цель - предсказать будущее. То есть постараться предвидеть возможные агрессивные действия других стран, чтобы принять против них меры сдерживания раньше, чем они начнут боевые действия.

То есть Пентагон, как всегда, миролюбив: все затеяно только для того, чтобы при помощи искусственного интеллекта (ИИ) предотвратить возможные военные конфликты. Командующий Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, озвучивший новую инициативу, не назвал конкретную страну, которую надо будет сдерживать, но сказал, что «эксперимент ориентирован на равного конкурента». Тут и без ИИ можно догадаться - Россию и Китай.

В ходе проводимых экспериментов, похожих на командные учения (а их состоялось уже три) объединяются данные из самых различных источников - снимки из космоса, информация разведки, показания «объективных средств слежения», таких как радары и всевозможные датчики. Весь массив информации обрабатывается при помощи ИИ, который создает алгоритмы возможного развития событий в конкретном районе мира через несколько дней. Предсказание становится тут же доступным военным и политикам.

Казалось бы, идут американские военные в ногу со временем: без цифры сегодня и войну не выиграешь. Но вопросы к новой Кассандре, пусть зовут ее ИИ, все же возникают.

Во первых, желание Пентагона подключить ИИ к процессу принятия решения по применению ядерного оружия уже было озвучено раньше. И даже названы первые расходы на соответствующие разработки в размере нескольких миллиардов долларов. Но эксперты напоминают, что в истории советско-американского ядерного противостояния дважды, сначала в 70-е американский, а потом в 80-е советский офицеры, находившиеся на боевом дежурстве, не нажали на фатальную кнопку, хотя необходимые команды сверхнадежная аппаратура выдавала. И оба раза эти офицеры спасли мир, потому что потом выяснялось - команды были посланы ошибочно. Вряд ли ИИ застрахует военных от подобных казусов.

Во-вторых, специалисты в сфере ИИ утверждают, что при помощи этой чудодейственной силы сегодня можно предсказывать развитие текущей ситуации лишь с небольшими ответвлениям-возбуждениями от нее. Такое возможно, например, в отношении прогнозирования динамики биржевых цен в краткосрочной перспективе. Но предвидеть появление «черных лебедей», внезапно и радикально меняющих ситуацию, как, скажем, относительно недавний взрыв запасов селитры в Бейрутом порту, не может даже ИИ.

И, в-третьих, что связано и с предыдущим аргументом, с давних времен военное искусство предполагает обман противника, создание ложных целей, демонстрацию надувных танков и самолетов, даже инициирование отвлекающих от направления главного удара интенсивных боевых действий во время войны. Вряд ли эти основы военной науки кто-то будет отменять. Скорее наоборот, сегодня роль и значение полководческой хитрости многократно возросла. Сможет ли ИИ распознавать уловки противника и исключать их из своих предсказаний будущего? Вряд ли.

Спору нет, «Глобальное информационное доминирование» штука заманчивая. Только вряд ли она дает преимущество американским генералам, как военным альфа-самцам, перед генералами других достойных стран. Бремя принятия судьбоносного решения все равно будет лежать на человеке, а не на хитроумных алгоритмах. И если нынешнее увлечение Пентагона «играми разума» убедит американских военных в обратном, то попытки объяснить ошибку тем, что «ИИ нас обманул!» будут крайне неубедительны.

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