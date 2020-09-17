Пентагон считает Россию и Китай главными стратегическими соперниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и КНР являются главными стратегическими соперниками Соединенных Штатов. Такое мнение высказал глава американского министерства обороны Марк Эспер, выступаю в четверг, 17 сентября, в центре Rand Corporation.

- В настоящее время, когда идет эпоха конкуренции великих держав, Пентагон считает Китай и Россию нашими главными стратегическими соперниками, - цитирует слова министра сайт американского военного ведомства.

Марк Эспер отметил, что оба государства постоянно улучшают свои вооруженные силы и расширяют возможности в космической сфере и киберпространстве. Он добавил, что США и их партнеры должны защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни.

Ранее министр обороны США обвинял Россию и Китая в том, что они якобы пытаются перестроить мировой порядок, «нарушая суверенитет соседних государств для получения стратегических выгод».

Накануне глава МИД Китая заявил о крепкой дружбе и «прочной как скала» сплоченности России и КНР.