Пентагон предупреждает: Мир на грани ядерной войны

Главное обоснование столь печальной перспективы, которое дают американские аналитики, - драматически возросшие в последнее время ядерные арсеналы Фото: EAST NEWS

На этой неделе Пентагон опубликовал доклад о ядерных угрозах за 2020 год, в котором делается вывод, что мир приближается к ядерной войне. Но есть существенное уточнение: речь о существовании «повышенного потенциала» для регионального ядерного конфликта с «главными противниками» (или, что по сути одно и то же - врагами) США. Они поименно и обозначены: Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Главное обоснование столь печальной перспективы, которое дают американские аналитики, - драматически возросшие в последнее время у этих стран ядерные арсеналы и появившиеся модернизированные или совершенно новые средства доставки. Правда, Иран пока еще не обладает ядерным оружием, но в Пентагоне утверждают, что он способен обзавестись им через год после принятия политического решения об этом. Так что Тегеран в Вашингтоне рассматривают ядерным врагом «навырост».

Расклады ядерных потенциалов своих главных врагов Пентагон преподносит как их зловредное стремление окружить Соединенные Штаты пусковыми установками, подводными лодками и автономными торпедами. Потому что аж с 2010 года США пытались вести с ними переговоры о сокращении ядерного оружия, но никто из них на мирные предложения и уговоры не поддался.

- Ни один потенциальный противник, - не без печали констатируется в докладе Пентагона, - не уменьшил ни роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности, ни количество ядерных вооружений, которыми он обладает.

Упертость своих врагов в стремлении наращивать ядерную мощь американцы не анализируют. И так все ясно: кто на стороне зла, а кто радеет исключительно за добро. В публикации о докладе Пентагона просто упоминается, что в 2019 году Россия и США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. И поди пойми, кто там инициативу проявил - Москва или Вашингтон. Наверное, все-таки Москва, ведь ее сколько лет упрашивали подсократить оружие, а она все не соглашалась.

Разумеется, и об одностороннем выходе США из Договора об открытом небе, как и из упомянутого договора по ракетам, в публикации о докладе Пентагона не говорится. Потому что американцы - только за мир. И свидетельство тому - в докладе за 2020 год нет упоминания, как в предыдущем году, что американцы готовы использовать ядерное оружие «для победы в конфликте». Сейчас все гораздо мягче сформулировано: «Ограниченное применение ядерного оружия создаст условия, которые повлияют на то, как командование проводит операции». А в российской стратегии и доктрине, уточняется в докладе, акцент делается на «потенциальном принудительном и военном использовании ядерного оружия». Чувствуете разницу?

Из четырех «главных врагов» России и Китаю в документе Пентагона отводится, прямо скажем, лестная роль «наиболее серьезных угроз Соединенным Штатам» - из-за технологий и арсеналов, которые у них уже есть.

А с чего это американцы решили предупредить мир о надвигающейся угрозе ядерной войны? Наивный мир не догадывался? Да в последние годы, особенно после госпереворота в Киеве, об этом не говорил только ленивый. Не потому, что мода такая появилась, а из-за очевидности нарастающей конфронтации Запада с Россией, а теперь и с Китаем. И конфронтация эта, как в минувшем апреле из-за украинских дел, подходила к реальному военному порогу. А как только его переступают ведущие ядерные державы, то и война в любой момент может стать ядерной.

Озабоченность Пентагона связана, прежде всего, с тем, что США в ядерной гонке оказались в необычной для себя роли догоняющего. Поэтому самое время обвинить «потенциальных врагов» (включив в них для убедительности и Пхеньян с Тегераном) в том, что они агрессивно наращивают свои ядерные арсеналы, угрожая тем самым всему миру. А Соединенные Штаты неустанно предлагают им разоружаться.

Впрочем, какой весь мир, если ядерным оружием обладают официально пять государств, а неофициально - еще три, вернее, если учесть и Израиль, - четыре. Но тут и нужна корректировка, которая делается в докладе - возрастает вероятность «регионального ядерного конфликта». То есть с двумя официальными и двумя неофициальными (из которых один - пока потенциальный) ядерными державами. Но от регионального до глобального, что понятно всем, - один лишь шаг.

Политическая задача такого предупреждения - заведомо выставить своих врагов-противников в качестве смертельной угрозы «всему миру», ядерных маньяков, готовых решать свои региональные проблемы, подводя человечество под смертельную угрозу. Понятно, что все люди доброй воли должны поддерживать Америку, пытающуюся утихомирить ядерных дебоширов. А это значит - мобилизовать все политические и общественные структуры как в странах-врагах, так и по всему миру на сдерживание этих стран и давление на них по всем направлениям.

Но есть, безусловно, и задача чисто прагматическая, потому что речь о мобилизации ресурсов на борьбу с нависшей ядерной угрозой. Гарантированно можно говорить о скором выделении дополнительного финансирования Пентагону для ликвидации отставания в ядерной гонке от главных врагов и блокировки ядерных амбиций «примкнувших к ним товарищей» - Северной Кореи и Ирана. Миролюбивая Америка - очень затратный проект.

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