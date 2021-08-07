Австралия начнет выплачивать компенсации аборигенам

Правительство решило как-то загладить вину перед аборигенами Фото: EAST NEWS

В Австралии в 1970-ых годах тысячи детей аборигенов были насильно отобраны у своих родителей и переданы на усыновление в белые семьи. Такая мера была одной из основной в рамках проводимой тогда политики ассимиляции коренных австралийцев.

- Произошедшее - позорная страница в нашей национальной истории, - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. - Истории причиненных страданий - это не просто истории из прошлого, это истории, которые продолжают передаваться из поколения в поколение.

Чтобы как-то загладить вину перед аборигенами, правительство постановило выплатить каждому пострадавшему единовременную компенсацию в размере 75 000 австралийских долларов (более четырёх миллионов рублей) плюс 7 000 долларов на лечение. Всего на эти цели будет выделено из бюджета страны более $350 млн. австралийских долларов, сообщает France Info.

- Конечно же, деньги никому не заменят семьи. - заявил исполнительный директор Национального общества аборигенов Пэт Тернер. – Но мы надеемся, что они хоть как-то помогут заживлению душевных ран.

Премьер-министр Австралии также распорядился, чтобы каждый пострадавший получил письменное или устное извинение от имени правительства страны.

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