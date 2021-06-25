В США от белых геев и лесбиянок потребовали выплатить репарации своим черным «коллегам»

В соцсетях решение о поборах с белых участников ЛГБТ-парада назвали незаконным и расистским Фото: REUTERS

Организаторы прошедшего недавно в Сиэтле (штат Вашингтон) ЛГБТ- парада решили, что финансовую нагрузку за проведение мероприятия должны взять на себя исключительно белые участники. Размер взносов решили определять исходя из платежеспособности.

– Все могут принять участие, однако это событие ставит в центр и отдает приоритет и уважение черным и коричневым квирам и трансгендерам. Белые союзники и сочувствующие могут принять участие, но с них будет взиматься плата за возмещение ущерба от 10 до 50 долларов, которая будет использована для того, чтобы это мероприятие было бесплатным для черного и коричневого транс и LGBTI-сообщества.

Примечательно, что названный в честь музыканта Джимми Хендрикса парк, где проводился парад, принадлежит городу, и отказ бесплатно пропустить человека на территорию муниципальной собственности на основании цвета его кожи является абсолютно незаконным. Причем, это правило действует в Сиэтле в независимости от того, на какой городской территории проводится мероприятие, и является ли оно платным.

Тем не менее, законы не смутили ни организаторов действа, организовавших поборы, ни президента горсовета (и кандидата в мэры Сиэтла), члена Демократической партии США Лорену Гонсалес. Впрочем, поддержала идею о «репарациях с белых» и комиссия по правам человека в Сиэтле.

В управлении городских парков комментировать ситуацию отказались.

В соцсетях решение о поборах с белых участников ЛГБТ-парада назвали незаконным и расистским. В ответ на это организаторы объявили неприкрытым расизмом критику взимания подобной платы.

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