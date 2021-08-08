ДинаНашеЗолото: Росмолодежь запустила акцию в поддержку российской гимнастки

Дина Аверина на Олимпиаде-2020 Фото: REUTERS

Последние дни Олимпийских игр в Токио обернулись скандалом. Российская художественная гимнастка Дина Аверина завоевала лишь серебро в индивидуальном многоборье, хотя, по мнению большинства специалистов и болельщиков, не допустила ни одной ошибки. Тогда как золотая медалистка - израильтянка Лина Ашрам - допустила грубые нарушения во время выступления.

После объявления результатов российская спортсменка не могла сдержать слез и с заплаканным лицом повторяла - это несправедливо. Росмолодежь решила поддержать гимнастку и организовала онлайн-акцию #ДинаНашеЗолото.

К ней уже присоединились тысячи неравнодушных и многие сообщества, в том числе «Россия – страна возможностей», Российское движение школьников, «Большая перемена», Ассоциация волонтерских центров, Ломоносовский Клуб, ММОД «Поколение Z», ВОД «Волонтеры-медики», «Твой Ход», Российские студенческие отряды, Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования, Общероссийская общественная организация «Всероссийский студенческий союз», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский союз сельской молодежи, Ассоциация студенческих спортивных клубов России, Российский союз молодежи, Молодежный Парламент, Волонтерская рота, Общероссийская общественная молодежная патриотическая организация ООО РСВА «НАСЛЕДИЕ» и многие другие.

Социальные сети заполнили посты с фотографиями нашей олимпийской чемпионками, видеороликами и комментариями. Так, например, резиденты «Тавриды.АРТ» зачитали на сцене рэп в поддержку Дины Авериной.

А вот как прокомментировала случившееся на ОИ-2020 другая российская гимнастка Алина Кабаева:

- Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта, когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает.

Стоит отметить, что вместе с Диной на Игры приехала ее сестра Арина Аверина, которая тоже занимается гимнастикой. В личном многоборье она заняла лишь четвертое место и даже допустила, что проигрыш может стать причиной ее ухода из спорта. Тем временем, сегодня, 8 августа, Олимпиада официально завершается.

У вас есть отличная возможность поддержать Дину Аверину - сказать ей добрые слова, пожелать новых успехов и упорства. Присоединиться к акции Росмолодежи просто: достаточно выложить фото с хештегом #ДинаНашеЗолото и #DinaIsOurGold. Не забывайте отмечать нашу спортсменку! Ее аккаунт - @arishadina1998.