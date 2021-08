Напекло: Цискаридзе посрамил Волочкову, а звезда «Содержанок» Мишуков воспел нудизм

Шпагат Николая Цискаридзе. Фото: Instagram.com

Экс-балерина Анастасия Волочкова годами фотографируется то в горизонтальном, то вертикальном шпагате, сделав эту позу своей визитной карточкой, эксклюзивной фишечкой. Никто из артистов балета и не пытался сделать что-то подобное, хотя такие шпагаты, конечно, доступны им с юных лет и особой доблести для человека этой профессии в этом простом для них навыке нет.

Но лето, знаете ли, расслабляет. Прославленный Николай Цискаридзе не танцует с 2013-го — ныне он передает опыт юным в солидном статусе ректора Академии русского балета им. Вагановой. А тут отпуск выдался, море ласковое Эгейское... Р-р-р-а-з! И сел в ласковые воды в образцово-прекрасном шпагате.

«На днях, пока я наслаждался теплом и красотой Эгейского моря, меня подкололи друзья: а слабо сесть на шпагат?! - рассказывает Николай, - Все знают, что я противник физкультуры и девятый год ничего не делаю… Я сказал: запросто! И вот!»

Но даже это спонтанное упражнение 47-летний Цискаридзе обернул на пользу педагогике: «Зная, какой я сейчас даю повод хейтерам и поборникам ложной морали, я показываю эти фотографии только как стимул моим ученикам, которым перед каникулами дал наказ:

Растягиваться! Читать! Отдыхать! Уверен, что ничего не учит так, как личный пример! Жду успехов и обязательно проверю старания 1 сентября!»

Владимир Мишуков - звезда сериала "Содержанки" Фото: Instagram.com

Но Цискаридзе-то ладно. Бывших танцовщиков не бывает, им какой-то там шпагат сделать, даже без постоянных тренировок, раз плюнуть. Тут голову напекло актеру Владимиру Мишукову — звезде сериала «Содержанки», где его герой вступает в разнообразные половые связи, между делом организовывая убийства несимпатичных ему людей. Владимиру 52, но в сердце ему все еще 17. Ничто человеческое ему не чуждо: ни здоровая толика хулиганства, ни, простите, нудизм. Сбросив с себя суету будней и трусы, преисполненный здоровой иронии и солнца Владимир застыл в прыжке, дав фотографу (вероятно, из числа своих близких) запечатлеть непреходящую молодость и, кстати, неплохую физическую форму. А все тревожное на фото актер закрасил. Не шпагат, конечно, но ведь тоже ярко и образно. «Everyone go to the sea!», - написал Мишуков, что переводится как «Все на море!».

Так что у Насти Волочковой настали непростые дни. Вдохновение и полет души буквально крадут из рук. Вернее, из ног. Чем же ответит не привыкшая сдаваться царевна-лебедь? Столько волнующих версий одновременно приходят в голову…

