Загорелая Волочкова на отдыхе ошарашила поклонников опасным шпагатом на яхте

Фото: Инстаграм

Известная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться своим шикарным отдыхом в Греции. 45-летняя звезда так рада морю, солнцу и новым впечатлениям, что за последние сутки выложила в своем Инстаграм 10 постов с фотографиями. Среди ярких кадров верные поклонники артистки обратили особое внимание на один снимок.

На фото Волочкова в алом микробикини и топике раскинулась в идеальном поперечном шпагате на яхте. Однако в комментариях кроме восхищения грациозностью длинноногой красотки некоторые пользователи призвали диву не рисковать собой. Все дело в том, что позируя для удачной фотографии, она облокотилась на руки и закинула ноги на поручни судна – "красиво, но небезопасно, так можно и свалиться", забили тревогу фанаты.

Фото: Инстаграм

Другие же фолловеры не придали значения этому моменту и с восторгом отреагировали на "поперечку" примы балета. "Детка ты космос", "Анастасия, вы прелестны!", "Морская дива", "Ваши шпагаты очень мотивируют заниматься гимнастикой" , признаются поклонники.

Любимицу публики продолжают поддерживать и уважать за ее невероятную работу над собой, что позволяет оставаться Насте в прекрасной физической форме.