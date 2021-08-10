В российские войска досрочно поставили управляемые ракеты "Вихрь-1"

Минобороны начинает ежегодно дополнительно набирать около 15 тысяч контрактников и офицеров для работы с современным вооружением и техникой. Фото: Минобороны РФ

- Изменились подходы к дальнейшему комплектованию экипажей на особо сложную технику. Наш доклад Верховному Главнокомандующему был поддержан. Исходя из этого у нас увеличиваются темпы комплектования контрактниками и комплектования офицерами тех должностей, которые мы предполагали комплектовать ближе к 2030 году, 2025 году. Сейчас эта программа у нас оптимизирована, и мы фактически должны в 2021- 2024 годах набирать дополнительно по 14,8 тысяч контрактников и офицеров каждый год, - заявил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня приемки военной техники.

По словам министра, чтобы "поставки вышли на стабильный, плановый режим", необходимо обеспечить технику "квалифицированными специалистами и экипажами".

Ранее Сергей Шойгу поставил задачу: к концу 2021 года показатель современности вооружений в российской армии довести 71,9 процента. По данным же замминистра Алексея Криворучко Сухопутные войска и ВДВ получили за 6 месяцев текущего года 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и 163 новых и 156 отремонтированных автомобилей. Сами видите соотношение: в ходе интенсивных учений срочники приходят и уходят, а железо не выдерживает. Очевидно, что комплектование профессиональной армии обойдется государству дешевле.

А темпы наша военная промышленность, по словам министра, набрала уже неплохие: несмотря на все трудности и разбушевавшийся коронавирус в первом полугодии ей удалось поставить в войска более 200 единиц нового вооружения и техники.

Согласно докладчикам, космические орбиты, наземные аэродромы, морские пирсы и подземные арсеналы в этом году уже пополнили:

950 - противотанковых управляемых ракет "Корнет и "Атака"

60 - боевых машин пехоты БМП-3

33 - 12,7 армейских снайперских крупнокалиберных винтовок "Корд-М"

30 - самолетов и вертолетов (из них 4 многофункциональных истребителя 5-го поколения Су-57).

26 - танков уровня Т-90 "Прорыв".

15- межконтинентальных баллистических ракет

12 - радиолокационных станций

7 - зенитно-ракетных комплексов

7- 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2

6 - надводных боевых кораблей

6 - боевых беспилотников

3 - ракетных береговых комплексов "Бастион"

2 - атомных подводных лодки.

2 - космических аппарата радиотехнической разведки

1 - дизель-электрическая подводная лодка.

Гендиректор концерна "Калашников" Андрей Семенов доложил министру, что в рамках контракта осуществлена досрочная поставка в войска очередной партии управляемых ракет "Вихрь-1" для боевых вертолетов Ка-52 проекта "Аллигатор", которые способны поражать цели на расстоянии до десяти километров, со скоростью более 600 метров в секунду.

- Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой, - похвалил изделие разработчик.

- Необходимо довести дальность поражения этих ракет до десять, а потом и до 12 километров, - поручил Шойгу.

А еще Сергей Шойгу попросил промышленников поставить на конвейер для региональных перевозок вариант самолета L-410 на поплавковом шасси для эксплуатации в Сибири и Арктики, который мог бы садиться на воду, снег и неподготовленный грунт.

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