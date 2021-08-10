Шойгу: Армия России за полгода обновила свое вооружение и технику на 200 единиц

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

- Вооруженные силы получили свыше двухсот единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолеты МиГ-35С, вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", 9 боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон", - сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

Глава военного ведомства также отметил, что в войска поставлены 12 радиолокационных станций различных модификаций, а также дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион".

Фото: Минобороны РФ

- В плановом порядке осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого, - заявил министр, и отметил, что ритмичности поступления нового вооружения в армейские подразделения не помешала даже коронавирусная инфекция.

Шойгу рассказал, где можно будет увидеть многие образцы нового российского вооружения. Их по словам министра покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет в августе. Впервые в парке "Патриот" будет развернута экспозиция "Арктика", где покажут военную технику, которая стоит на вооружении подразделений в арктических широтах.

Фото: Минобороны РФ

- В ходе выставки гости и участники форума смогут убедиться в высоких боевых возможностях российского оружия: одновременно с этим мероприятием пройдет открытие Армейских международных игр - самого масштабного и захватывающего соревнования военнослужащих разных стран. В играх примут участие 290 команд из 44 стран. Из них 254 команды - это команды иностранные, - добавил министр.

Шойгу в ходе совещания напомнил военным строителям, что для размещения всей этой новейшей техники в Арктической зоне необходимо успеть подготовить инфраструктуру. С начала года там развернуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и личного состава.

Фото: Минобороны РФ

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