Пугающая Земля: найдены 7 критических точек нашей планеты

Человечеству стоит опасаться не только супер-вулканов, многокилометровые жерла которых способны выбросить столько лавы и пепла, что жизнь на Земле станет просто невыносимой. А то с ней и вовсе будет покончено. Если огнедышащие исполины начнут буйствовать одновременно.

Катастрофами глобального масштаба грозят и сравнительно небольшие вулканы. Хотя бы Везувий и ему подобные. Конец света их извержения не устроят, но катастрофический вред цивилизации нанесут обязательно. Чем? Тем, что уничтожат жизненно важную глобальную инфраструктуру.

О серьезной опасности не самых мощных извержений предупредили ученые Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета (University of Cambridge's Centre for the Study of Existential Risk - CSER). О чем сообщили в журнале Nature Communications.

По словам Лары Мани (Dr Lara Mani), которые приводит The Daily Mail, тот же Везувий или не столь далекий от него вулкан на острове Санторини, способны вызвать мощные подземные толчки. Те повлекут за собой цунами и прочие тектонические неприятности. В результате будут разрушены сосредоточенные в средиземноморье системы коммуникаций, включая подводные кабели и узлы связи. И главное: будет надолго перекрыт Суэцкий канал – его размоют хлынувшие туда потоки воды и закупорят затонувшие суда.

Насколько серьезным может быть удар по глобальной экономической системе стало понятно в 2021 году. Всего за 6 дней, пока канал, заблокированный севшим на мель контейнеровозом, не работал, мировая торговля потеряла не менее 10 миллиардов долларов.

Всему средиземноморью и северу Африки добавят бедствий клубы пепла и прочей дряни, выброшенной в атмосферу - перекроют оживленные авиационные трассы. Последствия подобной катастрофы ощутит весь мир.

В 2010 году неожиданный пример пагубного влияния совершенно рядового извержения явил небольшой вулкан в Исландии с трудно произносимым названием Eyjafjallajokel. Напакостил одним лишь своим пеплом.

Ученые из CSER насчитали на Земле 7 критических точек – мест скопления небольших, но «влиятельных» вулканов, способных нанести катастрофический ущерб торговым сетям и путям, портам, морским и воздушным сообщениям и главное – многочисленным линиям связи, на которых держится интернет и международные финансовые операции.

К критическим авторы исследования причисляют группу вулканов Татун на севере Тайваня, расположенных по близости от крупного порта Тайбэй и предприятий, снабжающих полупроводниками чуть ли не весь мир. Не дай бог порушатся – не из чего будет делать компьютеры, автомобильную электронику и мобильники.

Столь же опасны вулканы скопления Чанбайшань в приграничном районе Китая и Северной Кореи, угрожающие Корейскому полуострову и Японии. Извержение заблокирует одни из самых оживленных авиационных маршрутов.

Вулканы, расположенные у Малаккского пролива, грозят остановить примерно 40 процентов мирового судоходства, маршруты которого проходят между Суматрой и Сингапуром как раз по Малаккскому проливу. Над этим же районом полно и воздушных трасс.

- Извержение хотя бы одного из индонезийских вулканов подорвет всю мировую торговлю, - обещает Мани и ее коллеги. – Облако, поднявшееся, к примеру, из вулкана Мерапи на острове Ява, приведет к сокращению мирового ВВП на 2,5 триллиона долларов США.

Лусонский пролив, разделяющий Тайвань и филиппинский остров. По его дну проходят 17 подводных кабелей, которые соединяют азиатские экономические центры друг с другом и со всем миром. По верху ходят многочисленные суда из Восточной Азии к Америке и обратно. А рядом выстроились вулканы так называемой Лусонской дуги.

Авторы исследования напоминают: неприятности дуга уже приносила. Землетрясения, случившиеся тут в 2006 году, повредили девять подводных кабелей. А вместе с ними и интернет в Японии и в Китае. Чинили 7 недель.

Потерями для мирового ВВП почти в 8 триллионов долларов в результате блокирования облаками пепла морского и воздушного сообщения грозит извержение хотя бы одного из вулканов Каскадной цепи, расположенной на северо-западе Северной Америки. Например, вулкана Рейнир. Силой - всего в 6 баллов.

Некоторые «средние пакостники» сейчас спят. Но могут проснуться в любой момент. Пример – та же Исландия. В начале 2021 года там вдруг начал извергаться вулкан Fagradalsfjall, спавший 800 лет.

