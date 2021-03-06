Кошмарное трио: супервулканы, способные уничтожить жизнь на Земле, копят силы

Вулканы устроят нам геенну огненную, если ученые не ошибаются. Фото: Shutterstock

1. Аляска: 6 жерл готовы слиться в одно

Кливленд, Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Улиага - шесть вулканов, расположенных на примыкающих к Аляске Алеутских островах, выглядят обычным скоплением. На самом же деле это один вулкан - супервулкан с общим магматическим очагом гигантского размера. Диаметр кальдеры этого монстра – его жерла - 20 километров.

Скорым извержением супервулкана – всех его шести стволов, слившихся в один, пугают Джон Пауэр, геофизик из обсерватории вулканов Аляски и его коллеги из Геологической службы США. Уверяют, что под кальдерой сейчас неспокойно. Что может свидетельствовать о том, что она просыпается.

Жерла вулканов на Аляске расположены близко друг к другу.

Шесть жерл норовят слиться в одну Алеутскую кальдеру циклопических размеров.

Ученые не исключают, что извержение на Аляске достигнет максимально возможной силы - в 8 баллов. Тогда - гуд бай, Америка. А то и весь мир, если Алеутская кальдера разбудит соседскую - Йеллоустоунскую.

2. Йеллоустоунская кальдера: ожидается залп в 1000 кубических километров породы и пепла

Научные статьи со страшилками о том, что супервулкан, расположенный на северо-западе США в Йеллоустоунском национальном парке, готовится к извержению, появляются регулярно. Но более других пугают вулканологи из Университета Аризоны, заявляя, что катастрофа может случиться уже в ближайшие 10 лет.

Американские ученые изучили вулканический туф, покрывающий парк. В его отложениях сохранился пепел от прошлого извержения, которое их и сформировало 630 тысяч лет назад.

Анализ минералов в собранных образцах позволил определить, что катаклизм грянул после того, как «свежая» раскаленная магма залила резервуар под кальдерой. «Подготовка» к извержению заняла всего несколько десятилетий, а не тысячи лет, как полагали ранее.

Ныне кальдера, разогревшись, приподнялась на 25 сантиметров. Немного, казалось бы, но это как раз и свидетельствует о том, что расплавленные породы постепенно занимают позицию, сходную с той, которая сложилась перед предыдущим извержением. Отсюда и прогноз скорого его повторения.

В ходе того давнего катаклизма, в результате которого появилась кальдера в виде разлома, протянувшегося на 60 километров, в атмосферу были выброшены почти 400 кубических километров породы и пепла. От грядущего извержения ожидают «залпа» объемом более 1000 кубических километров.

Йелоустоунская кальдера ведет себя неспокойно. Пугает.

Проснувшись, кальдера может стать вулканом циклопических размеров.

Чуть раньше схожие опасения высказывали специалисты Геологической службы США, которые предрекали, что выброшенный пепел засыплет десятки тысяч квадратных километров метровым слоем. При этом разом погибнут 90 тысяч человек, проживающие в районах, примыкающих к парку.

Пепла, выброшенного в атмосферу, хватит, чтобы устроить нечто вроде ядерной зимы не только в США и Канаде. «Тьма» ляжет на весь мир. Глобальное потепление закончится, начнется глобальное похолодание, которое продлиться десятки лет. Не факт, что человечество его переживет.

Еще хуже станет, если к двум американским кальдерам присоединится третья - японская.

3. 10-километровый купол в Восточно-Китайском море: пухнет и разогревается

- Небывалое по силе извержение на юго-западе Японии может начаться в любой момент без какого-либо предупреждения, - пугает профессор Есиюки Тацуми — предводитель большой группы вулканологов из Университета Кобе. Они и сами напугались, исследовав кальдеру Кикай, расположенную в Восточно-Китайском море. Она образовалась в результате нескольких извержений древнего подводного вулкана, последние и крупнейшее из которых произошло примерно 7300 лет назад. Вулкан излил тогда около 500 кубических километров лавы, погубил ею и раскаленными газами больше половины населения Японии периода Дзёмон.

Ученые ожидают повторения «дзёмонской катастрофы», но в гораздо большем масштабе. И в сопровождении мегацунами. Уверяют, что гигантские волны докатятся аж до Северной Америки. Не говоря уж о Китае, Дальнем Востоке и самой Японии.

По самым мрачным прогнозам, извержение может погубить около 100 миллионов человек, став крупнейшим в истории человечества. Если японские вулканологи, не дай бог, окажутся правы.

Команда Есиюки Тацуми обнаружила, что кальдера пухнет и разогревается. На морском дне образовался купол раскаленной магмы, которой набралось уже 32 кубических километра. Диаметр купола достиг 10 километров, высота — 600 метров. Сейчас его вершина располагается всего в 30 метрах от поверхности океана. Купол исторгает кипяток, пузырится вулканическими газами и продолжает расти. То есть, ведет себя так будто бы и в самом деле опять превращается в действующий супервулкан.

Рядом с Японией зреет еще один супервулкан.

Кошмарное трио вряд ли убьет всю жизнь на Земле. Но погубить большую часть человечества может. И наверняка погубит его целиком, если проснутся и другие вулканы. Что, как не прискорбно, тоже не исключено.

ИТОГО

Никто не отсидится

Большая группа ученых из нескольких стран подготовила в свое время обширный доклад (Extreme Geohazards: Reducing the Disaster Risk and Increasing Resilience) для Европейского научного фонда, в котором оценила угрозы нашей цивилизации. Эксперты сравнили риски от землетрясений, оползней, наводнений, падения астероидов, изменения климата, цунами, извержений вулканов. И пришли к выводу: опаснее вулканов в ближайшее время ничего нет. Вероятность того, что именно они, начав извергаться разом, сотрут человечество с лица Земли уже в XXI веке, самая высокая - 10 процентов.

Стоит напомнить, что совсем недавно один жалкий вулканишко в Исландии с непроизносимым названием чуть было не парализовал всю человеческую цивилизацию.

В истории нашей планеты бывали периоды, когда разом извергались чуть ли не все вулканы на ней. Наступал сущий ад - конец света для существ, обитавших тогда на Земле. Хотя кто-то и выживал. И жизнь - в измененном, а то и вовсе в ином виде - продолжалась. О существовании столь загадочного пульса недр в 2010 году заявили вулканологи из университетов Сиднея, Бергена и Гавайев.

Глобальные извержения, как уверяли авторы открытия, происходили 10, 22, 30, 40, 49 и 60 миллионов лет назад. То есть, примерно каждые 10 миллионов лет. Но и между ними совсем уж спокойно не было: вулканическая активность - пусть и не столь сильно, но всё же заметно - нарастала 4, 15, 34, 45 и 65 миллионов лет назад. В один из этих интервалов продолжительностью в 5 миллионов лет. попали динозавры. Начали вымирать 65 миллионов лет назад.

А нам, если верить австралийским и гавайским ученым, вроде бы грозит катастрофа из «первого ряда» - более мощная. Ведь 10 миллионов лет с тех пор, как случился последний катаклизм глобального масштаба, то ли уже прошли, то ли вот-вот пройдут. Время, как говорится, поджимает.

Увы, процессы, приводящие к синхронным извержениям, ученым пока не известны. Но подозрения в том, что японская кальдера Кикай, Йеллоустоунская и Алеутская являют собой потенциальные источники приближающегося апокалипсиса, у них имеются.

У специалистов Геологического общества Лондона на подозрении два европейских супер-вулкана - на Флегрейских полях недалеко от Неаполя и рядом с островом Кос в Средиземном море.

К «взрывным» районам вулканологи причисляют Индонезию, Новую Зеландию, Японию, Камчатку, Сибирь, Центральную Америку: недра каждого из них скрывают гигантские резервуары магмы.