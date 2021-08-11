Дипломат из шкафа и пьяный дебошир: кто такой Исфандияр Вагабзаде, назвавший русских вонючими свиньями

Азербайджанский дипломат Исфандияр Вагабзаде. Фото: YouTube

«…Володь, слушай, жирная свинья, старый осел…»

Русофобов с постсоветского пространства снова прорвало.

«…Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация…»

На этот раз бывший азербайджанский дипломат и государственный деятель Исфандияр Вагабзаде вылил ушат помоев на лидера ЛДПР Владимира Жириновского...

«…Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду. Я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг. Я там кровь проливал, когда весь русский народ ерундой занимался во главе с Путиным…»

...а вместе с ним и на всех русских:

«…Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно…»

Сам Владимир Жириновский уже потребовал возбудить против Вагабзаде уголовное дело. Обещает обратиться напрямую к президенту республики Ильхаму Алиеву. Об этом лидер ЛДПР заявил в эфире у Владимира Соловьева.

- Это оскорбление русского народа — чудовищно. Это средневековье, - сказал Владимир Вольфович. И добавил, что «свинья» - это самое большое оскорбление в мусульманских странах.

При этом Жириновский отметил, что в целом русский вопрос в Азербайджане стоит куда меньше, чем в других республиках постсоветского пространства. Действительно, на территории республики работают 345 русских школ, а почти в каждом ВУЗе возможно обучение на русском языке. Более того, практически всё население республики говорит на русском языке. В первую очередь дети.

ПУГАЛ УБОРЩИЦ...

Кто же такой этот Исфандияр Вагабзаде? В некоторых азербайджанских СМИ его называют «отставной дипломат, который за всю свою жизнь получил лишь одно запоминающееся звание – сын великого поэта». Действительно, его отец - народный поэт Азербайджана, филолог и преподаватель Бахтияр Вагабзаде.

Азербайджанский поэт Бахтияр Вагабзаде, 1984 год. Фото: Фарид Хайрулин/ТАСС

Сам Исфандияр Бахтиярович работал переводчиком сначала в Иране, а потом и в Афганистане, о чем и сообщил в обращении к Жириновскому. После развала Союза получил должность председателя Исполкома одного из районов Азербайджана, правда уже через 9 месяцев оттуда был с треском уволен «за недочёты в работе». Правда, устроился в МИД, где доводил до обморока уборщиц, прячась в шкафу и пугая их, когда они убирались в его кабинете. Видимо из-за этого во внешнеполитическом ведомстве задержался ненадолго. Уже через три года был уволен.

...И УСТРОИЛ ПЬЯНЫЙ ДЕБОШ

В 97 году снова вернулся в МИД и отправился послом в Пакистан. По свидетельствам очевидцев, там постоянно жаловался на свою «тяжёлую долю», плохой климат и подрыв здоровья. Там же оказался замешан в громком скандале за пьяный дебош, побег от местной полиции и в довершение всего вторжение на закрытый военный объект.

Видимо, за это в 99-м году был назначен Постоянным Представителем Азербайджана при ООН и других международных организациях. Далее последовали должности посла в Молдове и Белоруссии (там, кстати, настолько залег на дно, что белорусские политики даже не знали кто вообще представляет Азербайджан в их стране).

В своих высказываниях господин Вагабзаде не оригинален. К войне с Россией он призывает регулярно в своем Ютьюб-канале. Так еще в 2019 году он заявил: «Да я призываю к войне. Война непременно должна случиться. Я объясню почему. С самого первого дня зарождения планеты существуют войны, и они будут продолжаться до последнего для существования жизни на земле». А русских называл нацией-гибридом, произошедшей от монголов и евреев.

В некоторых азербайджанских СМИ Исфандияра Вагабадзе называют «отставной дипломат, который за всю свою жизнь получил лишь одно запоминающееся звание – сын великого поэта». Фото: YouTube

«НИКТО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ»

Тем временем в самом Баку слова Вагабзаде осудили. Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что тот «в Азербайджане – никто. И его заявления не имеют никакого значения. Он не представляет интереса для большинства азербайджанских граждан». В администрации президента Азербайджана также отметили, что никакого отношения бывший посол к официальной позиции республики не имеет:

- Это настолько уникальная вещь, что такого никто и никогда не говорил. Может быть только в вытрезвителе. МИД его вышвырнул. Он у нас не у дел. Он не формирует никакого мнения, - заявил в беседе с kp.ru собеседник в администрации президента Азербайджана.

Инцидент прокомментировали и в МИДе республики. Как говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, «Исфандияр Вахабзаде был освобожден от должности посла в 2016 году главой государства за недостатки в деятельности. В этом случае нам, как МИД, было бы неправильно комментировать его взгляды, поскольку он не представляет Министерство иностранных дел или другой государственный орган».