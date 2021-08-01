Жириновский прокомментировал ноту протеста российскому дипломату в Азербайджане из-за высказываний политика Фото: Евгения ГУСЕВА

Чиновники МИД Азербайджана, вручившие ноту протеста временному поверенному в делах РФ в республике, должны помнить о свободе слова. Об этом заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поданную Баку ноту из-за высказываний политика.

«Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?», – сказал Жириновский в разговоре с ТАСС.

Политик отметил, что президента США Джо Байдена называют дураком, а экс-лидера Дональда Трампа лишил голоса, однако при этом никто ноту протеста не подает. Выступление же Жириновского, по его мнению, вызвало не вполне адекватную реакцию Азербайджана.

«Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?» – задался вопросом лидер ЛДПР.

Как заявил Жириновский, он и партия ЛДПР против присутствия российских войск на Южном Кавказе.

Сайт kp.ru писал, что Министерство иностранных дел Азербайджана пригласило временного поверенного в делах посольства России в Баку и вручило ему ноту из-за высказываний о стране Жириновского в эфире радио «Комсомольская правда».