Анекдоты: Когда человек смеется, он становится добрее, поэтому просьбу одолжить денег выгодно начинать с анекдота

В Одессе:
- Миша, вы где предпочли бы жить?
- Ой, Лева, я предпочел бы не где, а как.
Мужик приехал на долгожданную рыбалку, погода не задалась, и ни одной поклевки за день. Вдобавок лодка дала течь, вымок до нитки, утопил мобилу...
Вечером, собирая снасти:
- Да-а-а, если бы рыбалка так не успокаивала, убил бы кого-нибудь!
Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак: «Внимание! Инспектор взял ипотеку!»
- Ты почему мне долг не возвращаешь?
- Это экономически невыгодно.
- Помни, сынок, самое главное, как бы ни сложилась твоя судьба, в какие бы обстоятельства ты ни попал, при любом раскладе надо оставаться человеком! Хитрой, коварной, беспощадной тварью!
В больнице врач спрашивает медсестру:
- Что у больного Петрова?
- Температурный рекорд!
Сегодня начали готовиться к школе.
Купили портфель, дневник, ремень и валерьянку.
Мы двигались в прекрасное далёко, но попали поближе, в хреновое.
- Алло, мам, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой?
- Нет.
- Почему?
- Потому что ты женился и твой дом теперь там, Сережа!
Когда человек смеется, он становится добрее, поэтому просьбу одолжить денег выгодно начинать с анекдота.
Мужик в Одессе останавливает тачку:
- Шеф, мне на Деpибасовскую!
Садится. Пpоезжают 10 метpов, водила тоpмозит, pаспахивает двеpцу:
- Пpошу, Деpибасовская!
Мужик в недоумении:
- Так что ж ты сpазу не сказал?!
Водила:
- А я думал, вы с шиком хотите…
- Недавно поспорил сам с собой, что смогу бросить курить.
- И как?
- Что как? Попал я, на пиво.
Полезный совет девушкам.
Если хочешь выглядеть молодой и стройной - держись поближе к старым и толстым.
На собеседовании:
- Каковы ваши сильные стороны?
- Я умею говорить нет.
- Можете привести пример, когда это оказалось полезным?
- Нет.
Только что курьер из интернет-магазина навигаторов сообщил, что не знает, как проехать до наш