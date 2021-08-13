Анекдоты: Когда человек смеется, он становится добрее, поэтому просьбу одолжить денег выгодно начинать с анекдота

В Одессе:

- Миша, вы где предпочли бы жить?

- Ой, Лева, я предпочел бы не где, а как.

***

Мужик приехал на долгожданную рыбалку, погода не задалась, и ни одной поклевки за день. Вдобавок лодка дала течь, вымок до нитки, утопил мобилу...

Вечером, собирая снасти:

- Да-а-а, если бы рыбалка так не успокаивала, убил бы кого-нибудь!

***

Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак: «Внимание! Инспектор взял ипотеку!»

***

- Ты почему мне долг не возвращаешь?

- Это экономически невыгодно.

***

- Помни, сынок, самое главное, как бы ни сложилась твоя судьба, в какие бы обстоятельства ты ни попал, при любом раскладе надо оставаться человеком! Хитрой, коварной, беспощадной тварью!

***

В больнице врач спрашивает медсестру:

- Что у больного Петрова?

- Температурный рекорд!

***

Сегодня начали готовиться к школе.

Купили портфель, дневник, ремень и валерьянку.

***

Мы двигались в прекрасное далёко, но попали поближе, в хреновое.

***

- Алло, мам, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой?

- Нет.

- Почему?

- Потому что ты женился и твой дом теперь там, Сережа!

***

Когда человек смеется, он становится добрее, поэтому просьбу одолжить денег выгодно начинать с анекдота.

***

Мужик в Одессе останавливает тачку:

- Шеф, мне на Деpибасовскую!

Садится. Пpоезжают 10 метpов, водила тоpмозит, pаспахивает двеpцу:

- Пpошу, Деpибасовская!

Мужик в недоумении:

- Так что ж ты сpазу не сказал?!

Водила:

- А я думал, вы с шиком хотите…

***

- Недавно поспорил сам с собой, что смогу бросить курить.

- И как?

- Что как? Попал я, на пиво.

***

Полезный совет девушкам.

Если хочешь выглядеть молодой и стройной - держись поближе к старым и толстым.

***

На собеседовании:

- Каковы ваши сильные стороны?

- Я умею говорить нет.

- Можете привести пример, когда это оказалось полезным?

- Нет.

***

Только что курьер из интернет-магазина навигаторов сообщил, что не знает, как проехать до наш