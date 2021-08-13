Вопрос дня: Как будем защищать русских за рубежом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений ПРИМАКОВ, глава Федерального агентства по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом (Россотрудничество):

- Есть правозащита. Это не только помощь посольств и консульств РФ, но и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников. Наши люди имеют право чувствовать, что за их спиной стоит могучая Родина. Их переселение в Россию должно быть максимально облегчено. Есть политический диалог - дружба должна строиться на основе взаимовыгоды.

Иван ТИМОФЕЕВ, программный директор Российского совета по международным делам :

- Россияне уже могут защищаться в судах в нашей юрисдикции. В прошлом году наши сограждане получили возможность переносить арбитражные споры в Россию, и уже два решения оказались в пользу россиян.

Владимир КРУГЛЫЙ, сенатор:

- Все варианты защиты возможны - экономические в первую очередь. Применять мягкую силу - развивать школы русскоязычные и культурные центры. Если санкции вводить вроде ограничения потока мигрантов, то будет хуже и им, и нам. Они традиции пребывания вместе в Советском Союзе не растеряли и заинтересованы в том, чтобы русские там оставались. Наше упущение, что эти связи культурные обрываются.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Мы должны всеми способами защищать права тех, кто говорит на русском языке и живет в странах СНГ. Каждый недружественный шаг должен получать оценку со стороны МИДа - эта оценка должна быть видна и понятна и населению России, и населению соседних стран. Все должны видеть, что каждая такая выходка несет последствия. Вызывать их послов - и не бояться этого. И не слушать лоббистов, которые будут говорить, что ничего такого в странах СНГ нет. Но если завтра в этих странах вместо нас будут базы США, то русским там точно станет совсем неуютно.

Андрей ГОЛОВАТЮК, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса:

- Этим людям, которых притесняют, надо приезжать в Россию и оставаться тут жить. Если соседи проводят такую политику и идут по тому пути, то пусть русские возвращаются на родину.