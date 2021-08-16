Не до университетов: все больше выпускников школ уходят в колледжи

В среднем по стране около половины девятиклассников переходят в систему среднего профобразования Фото: Алексей БУЛАТОВ

О переменах в системе образования вместе с Александром Милкусом на Радио «КП» размышляли зам руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталья Киселева и зам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина.

Ты туз без вуза?

Один из выводов недавнего исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС: все меньше и меньше ребят переходят в 10-й класс, все больше поступают после 9-го класса в колледжи. В среднем по стране около половины девятиклассников переходят в систему среднего профобразования.

Поначалу, когда такой тренд только формировался (лет 7 назад) объясняли: уходят, чтобы обойти ЕГЭ (после колледжа можно поступать в вуз по результатам испытаний самого вуза). Однако таким путем попадают в университеты от 7 до 10%, то есть немногие.

Стало ясно: все больше ребят идут в СПО (среднее профессиональное образование), не предполагая учебу здесь как трамплин к дальнейшему образованию. Им нужно через два-три года найти работу и начать самостоятельную жизнь. Тем более, что, скорее всего (по крайней мере в регионах) будут они получать больше, чем выпускники вузов.

- Работодателю нужны реальные навыки, а вуз дает фундаментальные знания, - объясняет Елена Полушкина. - Обучение в СПО короче, а профессиональные умения ты получаешь гарантированно. В колледжах уже в конце первого курса начинается практика, а в вузе она хорошо если в конце третьего, а то и на четвертом курсе.

Есть и еще один вывод, сделанных исследователями президентской академии: у семей нет возможности содержать молодого человека еще лет шесть, пока он сам начнет зарабатывать. Даже если ребенок поступит в вуз на бюджет – одевать, кормить, тратиться на жилье или дорогу.

- Семьи даже готовы платить за обучение в колледже, но не так много, как в вузе, - объясняет Елена Полушкина. – Но вспомните советское время. На самом деле в 70-80-е годы прошлого столетия только 13 % населения получали высшее образование. Остальные заканчивали профтехучилища или техникумы. И шли на работу.

В ближайшие годы у нас будет расти число школьников. 15-18-летних становится все больше. Мы прогнозируем: до 2031 года еще вырастет численность ребят, которые уйдут из школы после девятого класса. Просто за счет того, что поколение многочисленное.

Отсюда вывод: нужно активнее развивать систему колледжей. И еще теснее налаживать связи производства с системой среднего профобразования, чтобы готовить специалистов, нужных экономике.

Нужно активнее развивать систему колледжей. И еще теснее налаживать связи производства с системой среднего профобразования Фото: Алексей ФОКИН

Мои университеты - где придется

Если в колледжи ребята поступают, почти наверняка понимая где и кем будут работать и сколько примерно зарабатывать, то дорога, проложенная через вуз и после него, не так однозначна.

Многие выпускники не очень понимают, куда и зачем поступают. Вуз становится «камерой хранения» тех, кто еще не определился с жизненным путем. Обобщать сложно. Но факт в том, что многие выпускники вузов не работают по полученной специальности.

- Давайте скажем честно, труд выпускника вуза оплачивается плохо, - объясняет Елена Полушкина. - Сам факт того, что у нас население имеет низкий достаток, не способствует получению образования, с которым потом нечего делать. И это не российская особенность, весь мир пытается разобраться с этой же проблемой. За границей тоже разводят руками: зачем наши дети идут в магистратуру, после которой 8-12 месяцев не могут трудоустроиться?

С другой стороны, и государство задумывается: мы тратим немалые бюджетные деньги на студентов, а они идут работать не по специальности?!

- Из выпускников медвузов 85-90 % работают по специальности. Для педагогов сейчас тоже неплохой показатель - 79 %, - рассказывает Полушкина. - А как быть с регионами, где в областном центре есть только один вуз - педагогический. Или два – есть еще и технический – и все сотрудники всех учреждений города, естественно в большинстве своем работающие не по специальности – выпускники этих вузов?

- Я бы не обобщала. Ситуация в небольших и средних городах отличается от ситуации в городах-миллионниках, где большая часть учеников идут в 10-й класс, - вступает в дискуссию известный учитель математики, а теперь заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева. – Но то, что и школьникам нужны профессиональные навыки, никто спорить не будет. Москва пошла по пути предпрофильного образования. Ребята, которые в 10-11-м классах в предпрофессиональных классах занимались программированием, зачастую устраиваются на работу по своей специальности сразу же после школы. А образование в вузе получают на очно-заочном или заочном отделении.

Однако, большинство экспертов соглашаются – подавая документы в вуз вчерашний школьник зачастую плохо себе представляет какие навыки он получит и где будет работать. Исключение – медицинские, педагогические и военные вузы. Здесь все ожидаемо.

Поэтому все более настойчивые разговоры идут о создании современной системы профориентации. Школьник должен «попробовать» разные специальности, чтобы понять, где его «работа мечты».

- Школа должна создавать условия, при которых ребенок может сделать свой выбор, - рассуждает Киселева. – Вузы организуют в школах предуниверсарии. Сами школы организуют предпрофессиональные классы (в Москве, например, это медицинские, педагогические, инженерные классы, IT-классы)… Но мы понимаем, что предпрофессиональное образование должна опускаться вниз, в средние классы, обеспечить для ребенка возможность различных проб. Это могут быть разные практики, это может быть математическая вертикаль, которая в Москве работает уже три года в 7-8-9-й классах. В столице сейчас 430 школ в этой вертикали участвуют. У вертикали есть четкое прикладное значение: можно попробовать себя в точных науках и решить мое это или нет.

В школе таких возможностей должно быть много. В том числе за счет развития межшкольных факультативов, системы дополнительного образования. При этом ребенку нужно помогать делать выбор, а не делать выбор за него.

КСТАТИ

Минпросвещения вводит «профессионалитет»

Министерство просвещения собирается внести коррективы в систему среднего профессионального образования. На некоторых специальностях программы подготовки сократятся до 2–2,5 лет.

- Мы видим, что и технологии обучения, и производство развиваются таким образом, что за это время можно дать соответствующие навыки молодому человеку, которые позволят ему трудоустроиться и быть успешным, – заметил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Профессионалитет» ждет почти 150 тысяч студентов, обучающихся по специальностям железнодорожной, атомной, металлургической, нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, а также в области машиностроения и лёгкой промышленности. При этом будет усилена и общеобразовательная программа, и курс профессионального обучения.