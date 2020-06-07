Выпускники эпохи пандемии рискуют стать поколением безработных

- В феврале-марте мы строили планы на будущее, а теперь словно земля из-под ног уходит, - слова 20-летней Елизаветы Андриановой, которая заканчивает журфак, описывают мысли многих выпускников 2020 года.

В ситуации, когда в стране растет безработица, устроиться на хорошее место молодому бакалавру или магистру очень сложно. Не сказать, чтобы годом ранее это было плевым делом: нужно либо параллельно с учебой набираться опыта в своей сфере, либо быть готовым на низкооплачиваемую должность – хотя бы первое время. А кто будет брать нового человека сейчас? «Старых» бы сокращать не пришлось.

Хедхантер и карьерный консультант Алена Владимирская, которая немало повидала на своем профессиональном веку, говорит, что впервые наблюдает такую абсолютную растерянность у нынешних выпускников вузов.

- Они ожидали совершенно другого, - поясняет эксперт. – Компании, которые говорили своим студентам-стажерам: «О! Прикольно! Закончишь там институт – приходи, мы тебя с удовольствием возьмем», сейчас говорят: «Нет, мы не готовы, потому что, сами не понимаем, что происходит». Я думаю, что 20-30% выпускников не смогут найти работу по специальности. Либо это будет работа с гораздо худшими условиями, чем они рассчитывали.

СОГЛАШАТЬСЯ НА ВСЕ

- За медиков, учителей и силовиков, - беспокоиться не надо, - уверяет проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Эти профессии всегда востребованы. Самыми уязвимыми будут юристы, менеджеры.

Впрочем, список проблемных профессий явно будет куда длиннее. История без пяти минут дипломированного эколога из Кубанского аграрного университета Владислава Момота довольно типична. Из опыта работы по специальности – только практика в компании «Бондюэль».

- Тогда-то я и понял, что работать экологом мне по душе, - объясняет парень. – Но быстро выяснилось, что на предприятиях эколог – это одна штатное единица. Держать больше людей просто невыгодно.

В итоге парень согласился поработать оператором на производстве: не сидеть же без дела.

- Это правильное решение, - говорит Александр Сафонов. – Нынешним выпускникам нужно соглашаться на любую более-менее стоящую работу. Количество безработных продолжает расти и в ближайшее время вакантных рабочих мест будет все меньше. Важно за что-то зацепиться, чтобы не остаться в статусе бесперспективного безработного. Ситуация на рынке труда сложная и будет таковой в течение полутора лет.

За это время вузы «выбросят» на рынок труда новых специалистов, а у многих выпускников-2020 опыта не прибавится. Так что они рискуют стать поколением безработных.

СНОВА ЗА ПАРТУ

Выпускница журфака Елизавета Андрианова тоже практиковалась в разных газетах стажером. Но нигде не задержалась. Свободных вакансий журналистов нет.

- Большинство моих одногруппников пишут курсовые, дипломы на заказ, - говорит Елизавета. – Тем и зарабатывают. Я хочу помимо магистратуры пойти на сценарные курсы. Это мне ближе, чем журналистика.

- Получить дополнительное образование – тоже выход из ситуации, - уверен Александр Сафонов. – Нужно подключаться к открытым образовательным платформам, чтобы получить еще какой-то полезный навык. Так будет проще найти работу.

В качестве примера эксперт приводит меры господдержки, которые были разработаны во время кризиса 2008 года.

- Тогда государство осознало, что не сможет трудоустроить всех выпускников вузов и ПТУ, - рассказывает Сафонов. - И чтобы они не шли неизвестно куда, повторяя историю 90-х годов с молодежными группировками, для них организовали бесплатное дополнительное обучение. Мне кажется, что и сейчас правительство может дополнить план восстановления экономики за счет открытия такой специальной программы. Тем, кто не нашел работу, предоставить бесплатную возможность дополнительного образования. Это может быть расширение приема в магистратуры или годовые или полугодовые программы повышения квалификации.

В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ

Выпускники-2020, с которыми пообщалась «Комсомолка», как один говорят, что интересная работа им важнее солидной зарплаты. Может, пока еще не обзавелись своими детьми и не до конца понимают цену деньгам. А может, правы социологи, которые утверждают, что для нынешней молодежи реализовать себя намного важнее классической триады квартира-машина-дача.

Но эта установка оборачивается другой проблемой – затянувшимися поисками того направления, где можно заявить о себе во весь голос. Получением диплома о высшем образовании эти искания заканчиваются далеко не всегда.

Москвичка Анастасия Неклюдова окончила МГУ по специальности «психология» два года назад. Однако интересную работу ей удалось найти лишь недавно.

- Я кем только не работала, - вспоминает Настя. – И инструктором по скалолазанию, и чуть ли не секретарем в кадровом агентстве. Все это грустно было, потому что не по специальности. Я же не просто так на психолога выучилась, это то, чем я хочу заниматься. Дело не в востребованности. Всегда можно что-то найти. Но работу по призванию приходится искать долго. Сейчас я – исследователь в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Это то, что мне очень нравится. Но некоторые мои однокурсники до сих пор в поиске.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В 2020 году из вузов страны выпускаются 554 тысячи студентов очной формы обучения, - рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. - По нашим оценкам, с учетом опыта предыдущих лет, более 20% выпускников продолжат обучение по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры. По предварительным оценкам, на рынок труда в этом году выйдут 410 тысяч выпускников вузов, из которых 267 тысяч - выпускники очного бакалавриата и специалитета.

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