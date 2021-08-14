"Худший день, который можно было придумать": На Украине встрече Зеленского и Байдена заранее предрекают провал

Понятно, что ждать многого от встречи ущербного Зеленского и ретроградного Байдена украинцам ждать не стоит Фото: REUTERS

Тема предстоящего полета Владимира Зеленского в США на встречу с президентом Джо Байденом, по мере его приближения, захватывает все больше места в украинском информационном пространстве. На помощь Зеленскому мобилизованы и, если не совсем потусторонние, то, во всяком случае, иррациональные силы. Известный украинский астролог Влад Росс посоветовал украинцам не ждать чуда от встречи Зеленского с Байденом. Объяснил он это, как водится, звездами, планетами и прочими небесными неблагоприятностями.

- Как раз начнется критический 23-й лунный день. Более того, Луна будет в соединении с Черной Луной в Близнецах, из-за этого мы можем надеяться на один результат этой встречи, но переговоры произойдут совсем по-другому. Возможен обман и недоверие, - объявил он, объяснив, что 30 августа — это "худший день для встречи Зеленского и Байдена, который только можно было бы придумать", поскольку "в этот день будет ущербная Луна, когда нельзя проводить важные встречи и переговоры", а кроме того, именно в это время "Марс будет находиться в оппозиции к Нептуну", что также "усложнит ход переговоров и достижение взаимопонимания".

После чего щекастый астролог, явно пухнущий не от недоедания, рассказал, когда этот визит, по его мнению, имел бы больше шансов на успех – во вторую половину сентября.

- К тому времени уже и американские конгрессмены выйдут из отпуска и будут находиться на своих рабочих местах. На 30 августа встреча назначалась специально, чтобы Зеленский не смог встретиться с конгрессменами, которые в состоянии заблокировать запуск "Северного потока-2", потому что поддержка этого решения со стороны конгрессменов, причем и демократов, и республиканцев, очень велика, - объяснил астролог. - Украинскому руководству следовало бы перенести встречу на период после 15 сентября.

Ой, а где же тут всякие Марсы, Нептуны и прочие Юпитеры, выпавшие в противостояние из созвездия Тельца в созвездие Скорпиона из-за ретроградной амнезии? Сплошь все материальные объяснения – "конгрессмены выйдут из отпуска", "заблокировать "Северный поток – 2" и прочие земные причины. Такая вот она, бессмысленная и беспощадная украинская астрология. Кстати, тот же самый Росс уже неоднократно предсказывал крах России, смерть или, как минимум, уход из власти Путина, расцвет Украины и даже новое "китайское чудо" в Незалежной в результате гигантского "роста экономики в период с 2010-го по 2020-й годы": "Для нашей страны наступят благоприятные времена, потому что именно в 2012 году символ счастья и удачи Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца, а Украина у нас грегориально и есть Телец". Как исполнился этот прогноз, наверное, лучше этому "прорицателю" и не напоминать.

По всей видимости, в Офисе президента Украины (ОПУ) то ли отнеслись к прогнозу астролога со всей серьезностью, то ли еще не разучились окончательно мыслить, но уже сейчас пытаются "подстелить соломки" под провальные итоги будущего визита своего лидера. Так, в ОПУ уже объявили, что ведутся переговоры о встречах Зеленского с владельцем Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком. Причем уже после рандеву с Байденом. И в этом деле уже достигнуты определенные успехи. Можно сказать, успех наполовину обеспечен: Зеленский уже согласен, осталось уговорить Маска и Кука.

Понятно, что ждать многого от встречи ущербного Зеленского и ретроградного Байдена украинцам ждать не стоит, равно как и от рандеву с восходящим Куком или биквинтильным Маском, и планеты и созвездия тут ни в чем не виноваты. Но, с другой стороны, новый айфон, а если и повезет, то и новая "Тесла" сами себя ведь не подарят.