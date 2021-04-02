О чем говорили Владимир Зеленский и Джо Байден

Президенты Украины и США поговорили по телефону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Случилось то, чего так долго ждали в Киеве: Владимир Зеленский поговорил с Джо Байденом. Беседа длилась 30-40 мину и, судя по сообщениям от аппаратов обоих президентов, была полна уверений в преданности двух стран друг другу. И разговоров об агрессии России.

Стенограмма разговора пока не опубликована – и нет уверенности, что это вообще случится, так что приходится довольствоваться пересказами и официальными пресс-релизами. Офис президента Украины сообщает, что Владимир Зеленский заверил Байдена в готовности железной рукой проводить на Украине реформы (видимо, нужные Штатам), а также в стремлении достичь мира на Донбассе. Какими средствами – на публику не выносят.

- Президент Байден подчеркнул приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины на фото продолжающейся агрессии России в Крыму и на Донбассе, - говорится в официальном заявлении Белого дома по итогам разговора.

Кроме того, старший товарищ похвалил Зеленского за борьбу с коррупцией. Это показательный момент, ведь один из главных коррупционных скандалов в стране связан с работой в нефтегазовой компании Burisma сына американского президента Хантера Байдена.

- Господин Байден заверил, что Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки, - рассказал журналистам глава Офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель высказалась более эмоционально, назвав разговор «потрясающим». Больше того, в офисе Зеленского утверждают, что Байден собирается посетить Украину.

Впрочем, все это протокольные условности. Самое интересное из разговора двух лидеров вряд ли когда-то попадет в пресс-релизы. Так, авторитетный украинский телеграм-канал «Легитимный» утверждает, что Зеленский просил у Байдена помощи с вакцинацией. Украинского президента понять можно, с закупками препаратов в стране беда, но США пока не выразили желание нести иммунитет от коронавируса всему миру. Даже с ближайшим соседом - Мексикой - обещали поделиться, только если что-то останется после вакцинации своего населения. Впрочем, говорят, Байден великодушно обещал помочь Киеву.

Как утверждает издание Politico, высшие украинские чиновники несколько недель добивались этого телефонного разговора. С одной стороны, пообщаться с президентом США для Зеленского очень престижно, с другой, Байден, будучи вице-президентом у Барака Обамы, как раз занимался украинским вопросом. Сейчас, как пишет Politico, Киев ищет поддержки Вашингтона в надежде на решение ситуации на Донбассе.